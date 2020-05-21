Данило Силва: Я люблю Киев и если будет шанс вернуться в Динамо, сделаю это 100%

Экс-защитник "Динамо", бразилец Данило Силва, который сейчас играет за "Лос-Анджелес", рассказал о периоде выступлений за киевский клуб и желании снова вернуться в состав киевлян.

"Я на 50% бразилец, на 50% — украинец. Люблю вашу культуру и ваших людей. Украина в моем сердце. Я играл 7 лет за "Динамо". Это лучший момент в карьере, это команда номер один для меня. Мой старший сын родился в Украине. И после его рождения сказал жене, что буду держать руку на сердце во время исполнения гимна Украины перед матчами.

А потом уже думал: я четыре года в Украине, я уважаю культуру и людей этой страны, почему бы не делать так. Я люблю Киев и если будет шанс вернуться в "Динамо", сделаю это 100% или даже 200%", - сказал игрок.

Напомним, что защитник выступал за "Динамо" с 2010 по 2017 год и с показателем в 210 матчей является рекордсменом среди бразильцев, которые выступали за киевский клуб.