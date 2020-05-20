Юрий Мороз про Шапаренко: Не выдержал конкуренции - подтяни слабые стороны в U-21, а не обижайся

Главный тренер киевского "Динамо" U-21 Юрий Мороз рассказал о ситуации с хавбеком киевлян Николаем Шапаренко, которого Александр Хацкевич отправлял в дубль из первой команды.

"Вот тут и кроется вся проблема: "Мы ощущаем, что нас унизили". В чем унизили? Там конкуренция, в основе. Не выдержал – подтяни слабые стороны в U-21. Ну подтяни, а не обижайся. На кого? В этом кроется подсознательная несправедливость: Я – сильный футболист, а в меня кто-то не верит.

Тренировочного процесса мало, игровой практики не имеет. Выпустили его за дубль играть. Он к 30-й минуте задохнулся. Потому что к темпу игры не готов. Поносился-поносился, а физические кондиции слабоваты. Остановился. Организм у него болтается.

Это все на нем сказывалось. И год его практически не былы. Нет, он был, но в одном матче выстрелит, а затем три – провал. В таких случаях нужно заниматься дополнительно. Он, может быть, и делал работу, но вся ситуация по нему была видна", - рассказал Мороз.