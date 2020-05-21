Денис Фаворов: Запрет на празднование голов не очень реально выполнить - слишком большой прилив эмоций

Капитан "Десны" Денис Фаворов рассказал о физических и психологических преградах первого этапа подготовки к возобновлению сезона.

- Денис, когда Ваша команда собралась для работы?

- Начали в минувший вторник, только официально ослабили карантин. Сразу сдали тесты на коронавирус, после чего начали заниматься в небольших группах. В четверг получили результаты тестов и стартовала работа в общей группе.

- Нет ли среди футболистов определенного психологического барьера - например, боязнь рукопожатий и т.д.?

- (После паузы). Если честно, то такое есть. Понятно, что надо соблюдать хотя бы самые элементарные правила, потому что все это не шутки... Я больше думаю о запрете группового празднования забитых мячей: мне кажется, это не очень реально выполнить, потому что после гола чувствуешь слишком большой прилив эмоций.

- Ознакомили игроков "Десны" с циркуляром о поведении во время пандемии?

- Да, на одном из первых занятий.

- По собственно игровых моментах: как проходят нынешние тренировки и в чем их специфика?

- По сути, это еще один сбор, чем-то сродни предсезонного. По крайней мере в плане физических нагрузок. Еще до того, как ослабили карантин, мы фактически начали подготовку - нам сбрасывали видео упражнений, которые необходимо выполнить. Это придало всем физического тонуса, поэтому теперь легче воспринимаем командные упражнения.

- Как работается вратарям - им поддерживать игровую форму было сложнее, чем полевым футболистам...

- На самом деле сейчас всем трудно. Есть время, чтобы набрать все необходимые кондиции, и это также касается вратарей. Главное, чтобы в государстве нормализовалась обстановка, а футбол вернулся на стадионы.