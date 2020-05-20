Кадири: Не люблю смотреть футбол по телевизору. Лучше посплю или как-то по-другому отдохну

Ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал, как перенес период вынужденного карантина.

- Было ли тебе сложно вернуться к полноценным тренировкам после карантина?

- В принципе, никаких сложностей не было. Наоборот, на карантине мы хоть и тренировались по домам, но никто не понимал, работая самостоятельно, насколько правильно выполняет то или иное упражнение. Сейчас же мы находимся в общей группе, и все нагрузки воспринимаются гораздо легче.

- Эта пауза в связи с карантином – самая большая без футбола в твоей карьере?

- Сто процентов. Вообще для меня лучше играть как можно чаще, чем отдыхать или просто тренироваться. В данном случае мы были заложниками ситуации, никто не знал, когда закончится этот карантин, поэтому индивидуальные тренировки давались тяжеловато.

- Кроме тренировок в домашних условиях на карантине, как ты проводил свое время?

- Утром я вставал и шел на пробежку, днем преимущественно отдыхал, а по вечерам предпочитал поездки на велосипеде.

- Смотрел футбольные матчи по телевизору? В Беларуси чемпионат продолжался все это время, Бундеслига стартовала после карантина на этих выходных...

- На самом деле, я не люблю смотреть футбол по телевизору. Лучше я это время посплю или как-то по-другому отдохну.