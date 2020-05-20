Данило Силва: Никогда не поступил бы как Мораес, ведь я люблю и уважаю Динамо

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва поделился своим мнением относительно перехода своего земляка Жуниора Мораеса из киевского клуба в "Шахтер".

"Мораес — мой друг. Он бразилец, играл в "Динамо". Но если бы я играл в "Динамо", а он – в "Шахтере", встретил бы его очень жестко. Это футбол. Дал бы ему три-четыре подката. Он мой друг, но если я на поле в футболке "Динамо", не смотрел бы на это.

О ситуации с его переходом в "Шахтер" – тяжело говорить. Я бы никогда так не поступил, поскольку люблю и уважаю "Динамо". Но это Мораес, потому не буду говорить, сделал правильно или нет. Разговаривал с ним, когда появилась информация, что он подписывает контракт. Спрашивал: "Почему? Это неправильно". Он отвечал: "Тут другая ситуация".

Пожал бы я руку Мораесу перед матчем, играя за "Динамо"? Не знаю. Он мой друг, но "Динамо" – моя команда, платит мне зарплату. Поэтому, возможно, перед игрой — нет. Но я не готов сейчас отвечать конкретно, потому что не был в такой ситуации", - рассказал Данило Силва

Напомним, Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" в 2018 году, а весной 2019 года получил украинское гражданство.