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Данило Силва: Никогда не поступил бы как Мораес, ведь я люблю и уважаю Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

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Данило Силва: Никогда не поступил бы как Мораес, ведь я люблю и уважаю Динамо
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва поделился своим мнением относительно перехода своего земляка Жуниора Мораеса из киевского клуба в "Шахтер".

"Мораес — мой друг. Он бразилец, играл в "Динамо". Но если бы я играл в "Динамо", а он – в "Шахтере", встретил бы его очень жестко. Это футбол. Дал бы ему три-четыре подката. Он мой друг, но если я на поле в футболке "Динамо", не смотрел бы на это.

О ситуации с его переходом в "Шахтер" – тяжело говорить. Я бы никогда так не поступил, поскольку люблю и уважаю "Динамо". Но это Мораес, потому не буду говорить, сделал правильно или нет. Разговаривал с ним, когда появилась информация, что он подписывает контракт. Спрашивал: "Почему? Это неправильно". Он отвечал: "Тут другая ситуация".

Пожал бы я руку Мораесу перед матчем, играя за "Динамо"? Не знаю. Он мой друг, но "Динамо" – моя команда, платит мне зарплату. Поэтому, возможно, перед игрой — нет. Но я не готов сейчас отвечать конкретно, потому что не был в такой ситуации", - рассказал Данило Силва

Напомним, Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" в 2018 году, а весной 2019 года получил украинское гражданство.

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В статье: Данило Силва Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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СашаXM (Хмельницкий)
20.05.2020 в 23:37
не ровняй бибизяну с человеком! дали больше бананов - побежал и всё! То что с фарма МД его не захотели - его не унизило .. а когда за ДК забивал и чтоб послабить - бегом ..
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0
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
21.05.2020 в 00:09
Обізяна,нічого,що він перед дЫнамой в Донецькому Металургу грав?
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
21.05.2020 в 00:11
ЧОМУ Ж вєлікій клюб ЙОГО В КИТАЙ ВІДПРАВИВ?
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0
0
миг-25 (киев)
20.05.2020 в 23:14
Силва -это потому что ты бразильский ЧЕЛОВЕК- а Мораес -бразильская донбасятина
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0
-1


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