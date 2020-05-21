Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовски вспомнил короткую фразу Луческу фуболистам перед финалом Кубка УЕФА
И Ахметова - на базе после поражения
Вчера прошло 11 лет со времени победы "Шахтера" в Кубке УЕФА сезона 2008/2009. Тогда в финале украинские "горняки" расправились с немецким "Вердером" 2:1.
Победу вспомнил польский опорный полузащитник того "Шахтера" Мариуш Левандовски.
Мы чувствовали, что сильнее каждого соперника в каждом матче. У нас был хороший тренер Мирча Луческу, который проводил много теоретических, индивидуальных и групповых занятий с футболистами. Перед матчем он сказал нам: "Того, кто проиграл в финале, никто не помнит". Был очень короткий разговор, который пошел на пользу нашей команде.
По ходу сезона все думали, что Луческу уйдет, но президент оставил его, показав, что верит не только в Мирчу, но и в команду. После заявления Рината Ахметова о том, что тренер остается, футболисты почувствовали мощный импульс, который помог получить невероятные результаты.
После одного из поражений в чемпионате Украины Ринат Ахметов пришел на базу и сказал: "Сейчас мы как пальцы, а должны быть как кулак - все вместе". Другой президент свалил бы вину на тренера. Поддержка важна в сложные моменты. Президент показал, что верит в команду и тренера - это было крайне важно.