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Левандовски вспомнил короткую фразу Луческу фуболистам перед финалом Кубка УЕФА

Премьер-лига
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И Ахметова - на базе после поражения

Левандовски вспомнил короткую фразу Луческу фуболистам перед финалом Кубка УЕФА
Новина українською

Вчера прошло 11 лет со времени победы "Шахтера" в Кубке УЕФА сезона 2008/2009. Тогда в финале украинские "горняки" расправились с немецким "Вердером" 2:1.

Победу вспомнил польский опорный полузащитник того "Шахтера" Мариуш Левандовски.

Мы чувствовали, что сильнее каждого соперника в каждом матче. У нас был хороший тренер Мирча Луческу, который проводил много теоретических, индивидуальных и групповых занятий с футболистами. Перед матчем он сказал нам: "Того, кто проиграл в финале, никто не помнит". Был очень короткий разговор, который пошел на пользу нашей команде.

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По ходу сезона все думали, что Луческу уйдет, но президент оставил его, показав, что верит не только в Мирчу, но и в команду. После заявления Рината Ахметова о том, что тренер остается, футболисты почувствовали мощный импульс, который помог получить невероятные результаты.

После одного из поражений в чемпионате Украины Ринат Ахметов пришел на базу и сказал: "Сейчас мы как пальцы, а должны быть как кулак - все вместе". Другой президент свалил бы вину на тренера. Поддержка важна в сложные моменты. Президент показал, что верит в команду и тренера - это было крайне важно.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
ТК Футбол

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