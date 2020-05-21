Хавбек Динамо: Футбол без фанатов - как человек без души

Центральный полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал о своих ожиданиях от возобновления УПЛ и первого товарищеского матча, который команда проведет уже сегодня.

- Есть ощущение, что сейчас тренировочный сбор?

- Нет. Мы занимаемся на своей загородной базе, в скором времени возобновиться сезон, поэтому все ребята понимают, что за короткий срок надо набрать максимально оптимальную форму.

- 22 мая "Динамо" сыграет контрольный матч. Ребята с нетерпением ждут этого спарринга?

- Да, мы очень долго не играли в футбол, поэтому все горят желанием наконец принять участие в полноценном матче, пусть и товарищеском.

- Все оставшиеся матчи до конца сезона пройдут без зрителей. Насколько трудно будет должным образом настроиться на игры?

- Очень трудно. Очень необычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов - как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации больше не повторится.

- Руководство Премьер-лиги рассматривает вариант, чтобы доиграть все матчи в Киеве. Это будет плюс для "Динамо"?

- В принципе, нет разницы, ведь наших болельщиков все равно не будет на трибунах. Единственный плюс в том, что не надо будет тратить силы на разъезды.