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Хавбек Динамо: Футбол без фанатов - как человек без души
Настроен на бой с "Рухом"
Центральный полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал о своих ожиданиях от возобновления УПЛ и первого товарищеского матча, который команда проведет уже сегодня.
- Есть ощущение, что сейчас тренировочный сбор?
- Нет. Мы занимаемся на своей загородной базе, в скором времени возобновиться сезон, поэтому все ребята понимают, что за короткий срок надо набрать максимально оптимальную форму.
- 22 мая "Динамо" сыграет контрольный матч. Ребята с нетерпением ждут этого спарринга?
- Да, мы очень долго не играли в футбол, поэтому все горят желанием наконец принять участие в полноценном матче, пусть и товарищеском.
- Все оставшиеся матчи до конца сезона пройдут без зрителей. Насколько трудно будет должным образом настроиться на игры?
- Очень трудно. Очень необычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов - как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации больше не повторится.
- Руководство Премьер-лиги рассматривает вариант, чтобы доиграть все матчи в Киеве. Это будет плюс для "Динамо"?
- В принципе, нет разницы, ведь наших болельщиков все равно не будет на трибунах. Единственный плюс в том, что не надо будет тратить силы на разъезды.