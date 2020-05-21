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Милош Нинкович: У Милевского были самые большие штрафы в истории футбола
История "бело-синих" тусовок
Бывший хавбек "Динамо" Милош Нинкович, который был в клубе с 2004 по 2013 годы, вспомнил эпоху своих гулянок в Киеве вместе с Артемом Милевским и Александром Алиевым.
В киевский клуб Милош перешел в 19 лет. Алиев и Милевский взяли под опеку его и еще одного серба - Игоря Петковича.
Мы сначала вчетвером дружили - Алиев, Милевский, Игорь Петкович и я. Затем Петкович поехал и мы остались втроем. За три года я провел 3 игры. Не потому, что был слабее, а потому, что гулял. Бывало, давление было 180 на 100... Но я об этом не жалею, потому что лучше гулять в 19, чем в 35, когда у тебя есть семья.
Часто мы проводили время в ресторане "Казбек", на улице Леси Украинки. Там был хороший ночной клуб. Посидели до 5 утра, уже собирались разъезжаться, а Тёма говорит: "Нино, давай продолжать!". Я удивился, потому что пять утра, все закрыто!
Но Артем знал места. И действительно, куда-то приехали. Там ничего нет. "Подожди, еще рано", - говорит Милевский. 5 утра и рано? Но действительно, через некоторое время веселье началось. После того сразу на базу, два часа поспал и...
Поэтому и давление такой было. У меня и у Милевского. У Алиева высокого давления не было никогда ...Нет, тренировка после той пирушки была чуть позже. Сначала нам мерили давление, в 12:30 был обед и только потом - тренировка.
Когда врачи увидели давление, сказали, что мне надо ехать в больницу, а не на базу. Конечно, меня штрафовали. Не как Тему, но все же. Однажды попал на 15 тысяч долларов. А у Милевского, пожалуй, были самые штрафы в истории футбола. Я его не спрашивал, но тысяч 50 долларов.