Милош Нинкович: У Милевского были самые большие штрафы в истории футбола

Бывший хавбек "Динамо" Милош Нинкович, который был в клубе с 2004 по 2013 годы, вспомнил эпоху своих гулянок в Киеве вместе с Артемом Милевским и Александром Алиевым.

В киевский клуб Милош перешел в 19 лет. Алиев и Милевский взяли под опеку его и еще одного серба - Игоря Петковича.

Мы сначала вчетвером дружили - Алиев, Милевский, Игорь Петкович и я. Затем Петкович поехал и мы остались втроем. За три года я провел 3 игры. Не потому, что был слабее, а потому, что гулял. Бывало, давление было 180 на 100... Но я об этом не жалею, потому что лучше гулять в 19, чем в 35, когда у тебя есть семья.