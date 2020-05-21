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Разгромы в УПЛ: в этом сезоне их почти 30

Премьер-лига
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Больше всего в истории разгромов в гостях - у "Карпат"

Разгромы в УПЛ: в этом сезоне их почти 30
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С начала чемпионата в Украинской Премьер-Лиге зафиксировано уже 28 побед с разницей в 3 и более мячей.

Поражений с крупным счетом потерпели 8 клубов из 12-ти, а больше всего разгромных неудач - у "Ворсклы" и "Мариуполя" - по 5 раз.

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Всего в УПЛ поражения с крупным счетом - уже у 40 клубов, а уверенно "лидирует" в этом рейтинге запорожский "Металлург" - 79 разгромов.

Всего в чемпионатах Украины зафиксировано уже 1024 крупные поражения клубов, в том числе 730 гостях и 294 - на своем поле. В родных стенах чаще всего оставляли поле с разгромным поражениями игроки запорожского "Металлурга" - 30 раз, а больше всего гостевых неудач в "Карпат" - 55.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Металлург (Запорожье) УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ

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