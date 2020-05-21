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Днепр-1 запланировал на выходных товарищеский поединок
Команду-соперника, правда, не называют
Дмитрий Михайленко, наставник "Днепр-1", сообщил каналу Футбол о намерении сыграть в субботу или воскресенье контрольный поединок.
Футболисты, по словам коуча, восстанавливают игровые кондиции после длительной паузы.
Работаем и тактически. Одно другому, в принципе, не мешает - в последний раз полтора часа занимались и одним, и другим.
Впереди у подопечных господина Михайленко контрольный поединок.
Сейчас находимся в процессе переговоров с одной из команд УПЛ. Хотим сыграть на выходных с нашими местными соседями. Но они еще ожидают подтверждения.
В целом, по словам главного тренера, команда "Днепр-1" к возобновлению сезона в УПЛ готова, а ребята на карантине хорошо поработали над физическими кондициями.
Это я сейчас увидел на тренировках.