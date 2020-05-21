У Артема Беседина любимый вид спорта - на песке

Нападающий "Динамо" Артем Артем Беседин ответил на 5 вопросов о любимых видах спорта вне футбола.

- Очень нравится теннис. Люблю смотреть, когда играют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также наши соотечественницы - Элина Свитолина, Даяна Ястремская.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Люблю играть в волейбол на песке, чтобы была легкая "зарубка" команда на команду. Даже когда были на сборе в Австрии, то в выходные ездили с ребятами и устраивали такие матчи. Также нравится играть в теннис и теннис-бол, который мы практикуем после игр в качестве восстановления.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- Кроме Федерера и Надаля, которых я уже назвал, также болею за наших боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах нравится Хабиб Нурмагомедов. Их бои стараюсь не пропускать. Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Это в том случае, конечно, если в этот день у нас нет матча.

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- Занимались в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Когда был маленьким, сходил на одно занятие по танцам, после чего всем сказал "до свидания, больше вы меня здесь не увидите" и никогда в жизни туда не возвращался. Также мой старший брат 5 лет занимался каратэ, у него даже есть черный пояс, и я с ним три месяца посещал занятия. После этого уже пошел на футбол и ни на что больше не отвлекался.

- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- Очень приятные впечатления от посещения матчей "Металлиста", еще когда учился в академии в Харькове. В частности, хорошо помню, как харьковчане в Лиге Европы обыграли дома итальянскую "Сампдорию" (2:1). Также в Харькове посещал матчи Евро-2012, в частности поединок между Португалией и Нидерландами, и атмосфера, которая царила на турнире, останется в воспоминаниях на всю жизнь. Когда переехал в Киев, играл за дублирующий состав, то впечатление произвел поединок Лиги Европы с английским "Эвертоном" (5:2).