Скрипник: Тренеры Вердера с PRO-лицензией ездят регионом и проводят курсы

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрпник намекнул, в каком направлении повышения квалификации наставников стоит двигаться Украине. В частности, в силу своего немецкого опыта.

Слышу, мол "надо в себе убить игрока, чтобы стать тренером". Я считаю, наоборот: как можно больше вспоминать и думать, как ты играл в футбол, что ты делал, в каких ситуациях ты прожил свою карьеру. У каждого были хорошие моменты: когда ты основной игрок, когда команда выигрывает 5 матчей подряд, что делал тренер, как вы в команде общались, с каким настроением? Так же, когда ты проигрываешь 5 матчей подряд или меняется тренер, приходит новый. Любая ситуация, которую ты прожил в карьере, эта информация пригодится тебе как тренеру. Если ты помнишь, то мне кажется, это лучше для тебя. Ты это анализируешь, применяешь. Это пошло, это не пошло.

Я не пытаюсь забыть, что я был игроком. Но я не хожу и не бью себя в грудь, рассказывая, как я играл, что это все игроки плохие. Наоборот, я рад, что я закончил - с ребятами, с которыми я сейчас работаю в Заре, я бы выглядел очень непрезентабельно (смеется). Все индивидуально. Но те знания, которые я почерпнул, когда играл в футбол, они пригодились, играют какую-то роль сейчас.

Однако, все меняется. Каждый тренер должен сам себя развивать. "Век живи век учись". Так же и в футболе - надо развиваться, смотреть по сторонам. Но не просто смотреть. Поехать в "Барселону", переписать недельный цикл их тренировок, применить к нам и думать, почему мы так не играем, это очень наивно, мне кажется. Каждый тренер индивидуален, у него должен быть свой почерк, свое видение.

Виктор Скрипник привел пример, как в Бремене происходит обмен знаниями между профессиональными и любительскими наставниками.