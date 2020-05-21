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Скрипник: Тренеры Вердера с PRO-лицензией ездят регионом и проводят курсы
Для коучей из маленьких городков
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрпник намекнул, в каком направлении повышения квалификации наставников стоит двигаться Украине. В частности, в силу своего немецкого опыта.
Слышу, мол "надо в себе убить игрока, чтобы стать тренером". Я считаю, наоборот: как можно больше вспоминать и думать, как ты играл в футбол, что ты делал, в каких ситуациях ты прожил свою карьеру.
У каждого были хорошие моменты: когда ты основной игрок, когда команда выигрывает 5 матчей подряд, что делал тренер, как вы в команде общались, с каким настроением? Так же, когда ты проигрываешь 5 матчей подряд или меняется тренер, приходит новый. Любая ситуация, которую ты прожил в карьере, эта информация пригодится тебе как тренеру. Если ты помнишь, то мне кажется, это лучше для тебя. Ты это анализируешь, применяешь. Это пошло, это не пошло.
Я не пытаюсь забыть, что я был игроком. Но я не хожу и не бью себя в грудь, рассказывая, как я играл, что это все игроки плохие. Наоборот, я рад, что я закончил - с ребятами, с которыми я сейчас работаю в Заре, я бы выглядел очень непрезентабельно (смеется).
Все индивидуально. Но те знания, которые я почерпнул, когда играл в футбол, они пригодились, играют какую-то роль сейчас.
Однако, все меняется. Каждый тренер должен сам себя развивать. "Век живи век учись". Так же и в футболе - надо развиваться, смотреть по сторонам.
Но не просто смотреть. Поехать в "Барселону", переписать недельный цикл их тренировок, применить к нам и думать, почему мы так не играем, это очень наивно, мне кажется. Каждый тренер индивидуален, у него должен быть свой почерк, свое видение.
Виктор Скрипник привел пример, как в Бремене происходит обмен знаниями между профессиональными и любительскими наставниками.
В "Вердере" тренеры, у которых есть PRO-лицензия, ездят по региону и проводят курсы для тренеров маленьких городков, делают показательные тренировки, отвечают на вопросы тренеров детских школ. Это клубная работа "Вердера".
Когда задавали вопросы о тактике, отвечал им: если ты считаешь нужным вот так, я не могу тебе сказать, что это неправильно. Если оно у тебя сработало, значит, ты прав, а не я. У каждого свой "материал", и я не знаю, что у тебя на руках. Не значит, что 4-4-2 лучше, чем 4-3-3. Можно так играть, можно так.
Моуриньо может вторым номером выиграть Лигу чемпионов, а некоторые играют так, что в феврале говорят, буто это будущий победитель ЛЧ, а в мае, когда решается судьба трофеев, они проигрывают. В футболе нет прописных истин, что "только так и никак иначе". В футболе нет ничего невозможного. Это я могу по собственному опыту сказать.