Флорин Чернат назвал два самые тяжелые упражнения на тренировках Лобановского

Румынский полузащитник "Динамо", который выступал в команде в 2001-2009 годах, Флорин Чернат, вспомнил свой переход в "бело-синий" клуб, изучение русского языка и тренировки у Лобановского.

- Флорин, вас пригласили в киевское "Динамо" молодым футболистом - в 21 год. Почему выбрали Киев и с какими мыслями ехали в расположение "бело-синих"?

- Я много слышал о киевском "Динамо", знал, кто тренирует эту команду, и "бело-синие" регулярно выступают в еврокубках. Для меня возможность играть в Лиге чемпионов была важным моментом. Это был своеобразный вызов себе, новый и важный. Лобановский хотел меня видеть в своей команде, поэтому я решил перейти в киевское "Динамо".

- Легендарных нагрузок Лобановского не боялись?

- Перед подписанием контракта с киевлянами все в Румынии говорили мне: "куда ты едешь, ты не любишь много бегать, а у Лобановского все игроки "умирают" на тренировках!". Я сказал, что ничего страшного, я смогу. Сначала для меня было трудно привыкнуть к нагрузкам в Киеве, было много беговой работы, много тестов. Но через год-два я освоился. Сложно было на тренировках, на сборе, но при этом во время матчей чувствовал себя легко.

- Наиболее энергозатратная упражнение на тренировках, которую вы не любили выполнять?

- Для меня сложными были тест Купера и пять по 300. С другими упражнениями все было нормально, но эти два ...(смеется) Даже не помню, пробегал ли я все пять отрезков по 300 метров, максимум доходил к четвертому, и то в последнем не показывал нужные 40-45 секунд.

- Насколько быстро прошла адаптация в Киеве и "Динамо"?

- Сначала было очень сложно, потому что первые полгода я был единственным румыном в команде. В то время никто не говорил по-английски, и я тогда не очень хорошо знал этот язык. Пытался скорее выучить русский, смотрел телевизор, старался общаться в команде. Агент написал для меня базовые слова, которые нужно сразу запомнить, чтобы ориентироваться на поле - "слева", "справа", "вперед", "назад". Но где-то после 2-2,5 лет в Киеве начал хорошо понимать русский и разговаривать.

Не могу сказать, что сейчас отлично говорю по-русски, успел подзабыть за эти годы, потому что нет возможности с кем-то практиковать язык. Когда мы этой зимой пересеклись с "Динамо" на сборе в Анталии, я поговорил с Максимовичем и Филиппом (Виктор Кашпур и Филипп Репетило, администраторы "Динамо". - ред.), Андреем (Шморгуном, врачом команды. - ред.) , которых знал. А также с Денисом Бойко - когда я играл в "Динамо", он еще был молодым, но тренировался с нами.