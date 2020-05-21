Наставник Олимпика: Домашнее задание игроки выполнили не в полном объеме

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский рассказал каналу Футбол о готовности игроков к возобновлению УПЛ.

Немного времени на подготовку, а пауза в чемпионате была очень большая, 2 месяца. Хотелось бы очень многое, но ...будем играть, будем готовиться и будем готовы к первой игре.

Домашнее задание [игроков] выполнено не в полном объеме, заставить себя было трудно и не было места. Это в первую очередь.