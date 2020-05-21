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Наставник Олимпика: Домашнее задание игроки выполнили не в полном объеме
Но уже видит улучшение
Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский рассказал каналу Футбол о готовности игроков к возобновлению УПЛ.
Немного времени на подготовку, а пауза в чемпионате была очень большая, 2 месяца. Хотелось бы очень многое, но ...будем играть, будем готовиться и будем готовы к первой игре.
Домашнее задание [игроков] выполнено не в полном объеме, заставить себя было трудно и не было места. Это в первую очередь.
До вчерашней тренировки было очень сложно, прежде всего тактически. Заново начали изучать, полностью повторять все. И это была проблема. Но со вчерашней тренировки заметил, что наступило улучшение.
Напомним, что первый после карантина 24 тур УПЛ должен состояться 30 мая.