На Шахтер без лидера. Пять игроков Динамо травмировались после выхода из карантина

В киевском "Динамо" после восстановления тренировок случилась настоящая эпидемия травм, сообщают ведущие ТаТоТаке. По их информации проблемы со здоровьем у пяти игроков.

В частности, Николай Шапаренко получил мышечное повреждение. Травмировался Никита Бурда, но, как уточняют журналисты, это не рецидив предыдущей травмы, из-за которой защитник пропустил почти всю осень. По их информации, из-за воспаления мениска он пропустит несколько недель. Также мышцу потянул Виктор Цыганков. Его возвращение ожидается в середине июня. Имена еще двух травмированных не известны.

Напомним, что в пятницу, 22-го мая "Динамо" планирует сыграть контрольный матч с лидером Первой лиги львовским "Рухом". А 30 мая ожидается возобновление чемпионата Украины в Премьер-лиге. Киевляне в первом после карантина туре сыграют с "Шахтером".