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На Шахтер без лидера. Пять игроков Динамо травмировались после выхода из карантина

Премьер-лига
(2 голосов)

Резкое увеличение нагрузок сказывается

На Шахтер без лидера. Пять игроков Динамо травмировались после выхода из карантина
UA-Футбол
Новина українською

В киевском "Динамо" после восстановления тренировок случилась настоящая эпидемия травм, сообщают ведущие ТаТоТаке. По их информации проблемы со здоровьем у пяти игроков.

В частности, Николай Шапаренко получил мышечное повреждение. Травмировался Никита Бурда, но, как уточняют журналисты, это не рецидив предыдущей травмы, из-за которой защитник пропустил почти всю осень. По их информации, из-за воспаления мениска он пропустит несколько недель. Также мышцу потянул Виктор Цыганков. Его возвращение ожидается в середине июня. Имена еще двух травмированных не известны.

Напомним, что в пятницу, 22-го мая "Динамо" планирует сыграть контрольный матч с лидером Первой лиги львовским "Рухом". А 30 мая ожидается возобновление чемпионата Украины в Премьер-лиге. Киевляне в первом после карантина туре сыграют с "Шахтером".

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Николай Шапаренко Виктор Цыганков
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Комментарии (4)
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support (Kyiv)
21.05.2020 в 16:08
Ничего нового ) хотя может и утка, надо ждать офф инфы
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.05.2020 в 15:42
Недоработка и непрофессионализм игроков и тренеров.
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Evgenariys (Чернигов)
21.05.2020 в 15:23
как такое возможно вообще? Ну ладно тренеры физруки, все знают, но и футболеры походу весь карантин бухали и на диване лежали что сразу сломались оптом
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vlotko (Броди)
21.05.2020 в 15:07
Це мінус в роботі тренера по фізпідготовці, навантаження труба нарощувати поступово, плавно. Тепер все ясно з матчем з ШД. Для чого такі фахівці, які угробили пів команди?
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