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Вратаря Каниболоцкого во Львове не будет, у Карпат - проблемы с составом

Премьер-лига
(2 голосов)

Стало известно, что с Лейоусом и Халлом

Вратаря Каниболоцкого во Львове не будет, у Карпат - проблемы с составом
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"Зелено-белые" возобновили тренировки на базе позже всех. Сейчас, по словам ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, продолжается форсированная подготовка, но форма игроков разбалансирована.

Как рассказывают очевидцы, Егор Назарина "летит", словно электричка, а третья часть команды стоит, как вкопанная.

Сложности, отмечает журналист, состоит в том, что "Карпаты" реально придерживаются всех карантинных ограничений.

Запрещено посещение бани, бассейна, даже в тренажерный зал - и то небольшими группами с обязательным использованием антисептиков и масок.

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Также у "Карпат" кадровые проблемы: Мартинса в команде не будет, а через закрытые границы до сих пор не вернулись Тим Халл и Гишам Лейоус.

Каниболоцкого в "Карпатах" не будет, Клец сломал руку. Поэтому тренеру Санжару приходится привлекать ребят из молодежных команд. "Карпаты" были самой молодой командой, а теперь им пришлось еще и дополнительно омолодиться.

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В статье: Антон Каниболоцкий Роман Санжар Карпаты (Львов) Дмитрий Клец Егор Назарина Гишам Лейоус Тим Халл Марвин Мартинс
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Источник:
ТаТоТаке

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