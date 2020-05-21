Вратаря Каниболоцкого во Львове не будет, у Карпат - проблемы с составом

"Зелено-белые" возобновили тренировки на базе позже всех. Сейчас, по словам ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, продолжается форсированная подготовка, но форма игроков разбалансирована.

Как рассказывают очевидцы, Егор Назарина "летит", словно электричка, а третья часть команды стоит, как вкопанная.

Сложности, отмечает журналист, состоит в том, что "Карпаты" реально придерживаются всех карантинных ограничений.

Запрещено посещение бани, бассейна, даже в тренажерный зал - и то небольшими группами с обязательным использованием антисептиков и масок.

Также у "Карпат" кадровые проблемы: Мартинса в команде не будет, а через закрытые границы до сих пор не вернулись Тим Халл и Гишам Лейоус.