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Стало известно, какой итальянский клуб интересуется хавбеком Александрии

Премьер-лига
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Информация об интересе к Ковальца из Апеннин подтверждается

Стало известно, какой итальянский клуб интересуется хавбеком Александрии
UA-Футбол
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Недавно один из агентов сообщил, что сразу два итальянских клуба интересуются полузащитником "Александрии". Однако он не уточнил кем именно и какие клубы, однако СМИ называли имя Кирилла Ковальца.

Сейчас ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что игру Кирилла изучали "Сампдория" и "Фиорентина". Для генуэзцев этот вариант отпал, а вот флорентийцы все еще держат Ковальца на прицеле, поскольку ищут центрального атакующего полузащитника. Правда, для них в приоритете бельгиец Раджа Найнгголан, выступающий за "Кальяри". Впрочем, журналист отмечает, что этот интерес достаточно условный, ведь Ковалец не имеет европейского паспорта, тогда как в составе "Фиорентины" немало игроков не из Евросоюза.

Ранее директор "Александрии" Дмитрий Китаев заявил, что в клуб не поступало никаких предложений ни из Серии А, ни из любого другого чемпионата по Кириллу.

Добавим, что Ковалец в текущем сезоне сыграл 21 матч (в УПЛ, Лиге Европы и Кубке Украины), в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия Фиорентина (Флоренция)
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