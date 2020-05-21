  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Контрольные матчи: Подозрения по поводу Олимпика и обстоятельства двусторонки Днепр-1 с Зарей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контрольные матчи: Подозрения по поводу Олимпика и обстоятельства двусторонки Днепр-1 с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще был матч третий матч - с "Александрией"

Контрольные матчи: Подозрения по поводу Олимпика и обстоятельства двусторонки Днепр-1 с Зарей
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, как "Днепр-1" и "Заря" обошли запрет на проведение матчей во время карантина своим спаррингом-двусторонкой.

Матч, по словам журналиста, был сыгран после 12 мая, когда карантин был официально ослаблен.

Все клубы УПЛ вышли из вынужденного отпуска, должны были провести обязательное тестирование на COVID-19 и переходить к коллективным тренировкам.

Почему матч состоялся и под каким соусом? Футбольный матч считается, если он происходит по правилам футбола. Если же, условно говоря, вы играете 2 команды - по 40 игроков и бегаете в манишку, то это событие, вне юрисдикции УЕФА. То есть это ничем не отличается от коллективного тренировки.

Поэтому "Днепр-1" и "Заря" действительно сыграли. И даже если бы там появилась полиция, вряд ли что-то можно было бы предъявить. Потому играли в манишку, руки не жали.

"Днепр-1", отметил Спиваковский, затем сыграл еще и с "Александрией".

Читайте такжеЖурналист: Во время карантина Днепр-1 с Зарей сыграли двусторонку

Выиграли 3:2 - в "Зари" и 5:2 - в "Александрии". Хотя "Заря" продемонстрировала очень хорошее впечатление своей игрой и готовностью.

Состоялся еще и третий спарринг - "Олимпик" сыграл с "Черкащиной" (команда Первой лиги).

По "Олимпику" есть подозрение, что команда тренировалась и провела контрольный матч до того, как прошла тестирование на COVID-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Товарищеский матч Олимпик (Донецк) ФК Александрия Контрольный матч спарринг СК Днепр-1 Черкащина (Черкассы) Днепр-1 Михаил Спиваковский карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...