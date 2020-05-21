Контрольные матчи: Подозрения по поводу Олимпика и обстоятельства двусторонки Днепр-1 с Зарей

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, как "Днепр-1" и "Заря" обошли запрет на проведение матчей во время карантина своим спаррингом-двусторонкой.

Матч, по словам журналиста, был сыгран после 12 мая, когда карантин был официально ослаблен.

Все клубы УПЛ вышли из вынужденного отпуска, должны были провести обязательное тестирование на COVID-19 и переходить к коллективным тренировкам.

Почему матч состоялся и под каким соусом? Футбольный матч считается, если он происходит по правилам футбола. Если же, условно говоря, вы играете 2 команды - по 40 игроков и бегаете в манишку, то это событие, вне юрисдикции УЕФА. То есть это ничем не отличается от коллективного тренировки.

Поэтому "Днепр-1" и "Заря" действительно сыграли. И даже если бы там появилась полиция, вряд ли что-то можно было бы предъявить. Потому играли в манишку, руки не жали.