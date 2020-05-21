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Контрольные матчи: Подозрения по поводу Олимпика и обстоятельства двусторонки Днепр-1 с Зарей
Еще был матч третий матч - с "Александрией"
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, как "Днепр-1" и "Заря" обошли запрет на проведение матчей во время карантина своим спаррингом-двусторонкой.
Матч, по словам журналиста, был сыгран после 12 мая, когда карантин был официально ослаблен.
Все клубы УПЛ вышли из вынужденного отпуска, должны были провести обязательное тестирование на COVID-19 и переходить к коллективным тренировкам.
Почему матч состоялся и под каким соусом? Футбольный матч считается, если он происходит по правилам футбола. Если же, условно говоря, вы играете 2 команды - по 40 игроков и бегаете в манишку, то это событие, вне юрисдикции УЕФА. То есть это ничем не отличается от коллективного тренировки.
Поэтому "Днепр-1" и "Заря" действительно сыграли. И даже если бы там появилась полиция, вряд ли что-то можно было бы предъявить. Потому играли в манишку, руки не жали.
"Днепр-1", отметил Спиваковский, затем сыграл еще и с "Александрией".
Выиграли 3:2 - в "Зари" и 5:2 - в "Александрии". Хотя "Заря" продемонстрировала очень хорошее впечатление своей игрой и готовностью.
Состоялся еще и третий спарринг - "Олимпик" сыграл с "Черкащиной" (команда Первой лиги).
По "Олимпику" есть подозрение, что команда тренировалась и провела контрольный матч до того, как прошла тестирование на COVID-19.