Забарный о работе с первой командой Динамо: Еще есть такое, что ноги трясутся

17-летний защитник Илья Забарный, который был привлечен к тренировкам основной команды "Динамо", рассказал о первых занятиях после длительной паузы.

- Тренировки проходят отлично. До этого индивидуально старался поддерживать форму. Правда, с мячом первые занятия были сложные. Думаю, у всех было так. И, в принципе, все проходит хорошо.

- На что сейчас направлены тренировки?

- Мы работаем над сыгранностью команды, поддержкой игрового тонуса. Выполняем тактические упражнения.

- Есть ли правила или ограничения нахождения на базе?

- Ограничений нет, все сдали тест на коронавирус. Единственное, что в столовой не должно находиться более 5 человек.

- В вашем распоряжении две недели, за которые необходимо набрать кондиции до возобновления сезона. Как думаешь, этого достаточно?

- Не знаю, потому что к сезону на сборах обычно мы готовимся дольше, а тут еще и все в разной форме находятся. Думаю, уже в играх будет видно, достаточно ли времени было на подготовку.

- Уже полностью адаптировался в первой команде?

- Нет, конечно. Еще есть такое, что ноги трясутся. Бывает, неловко себя чувствую, немного сложно. Но ребята поддерживают, когда ошибаюсь, и это радует.

- Год назад ты выпустился из академии, а уже тренируешься с первой командой. Как удалось сделать такой большой шаг в карьере?

- Тоже недавно об этом с другом говорил, что год назад радовался тому, что меня позвали на сборы с U19, а этой зимой провел сбор с первой командой (улыбается). Честно, был удивлен. Работаю и не останавливаюсь.

- Есть ли принципы в работе, которых ты придерживаешься?

- На тренировке я полностью отдаюсь, стараюсь не упускать то время, которое дается. Дополнительно занимаюсь, если чувствую, что нужно подтянуть какие-то компоненты. Например, работал над передачами, пока полностью не был удовлетворен уровнем их исполнения.