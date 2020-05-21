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Стало известно, какие 6 клубов голосовали за доигровку сезона в Первой лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Волынь воздержалась

Стало известно, какие 6 клубов голосовали за доигровку сезона в Первой лиге
Новина українською

Как известно, сегодня шесть клубов Первой лиги выступили за доигровку чемпионата в классическом варианте.

Как сообщает ТК "Футбол", за доигровку выступили "Агробизнес", "Ингулец", "Рух", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черкащина".

При этом президент ПФЛ Сергей Макаров сообщил, что за продолжение чемпионата выступил и запорожский "Металлург", но его представителей не было на заседании лиг.

Единственным клубом, который удержался от голосования, была "Волынь". Остальные 8 клубов поддержали остановку чемпионата.

Напомним, клубы Первой лиги проголосовали за непродление чемпионата в классическом формате. ПФЛ обратится к каждому из клубов с опросом по формату завершения соревнований: провести мини-турнир за повышение в УПЛ и право остаться в лиге, оставить текущее турнирное положение или аннулировать результаты сезона.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Агробизнес (Волочиск) Черкащина (Черкассы) ГФК Металлург (Запорожье) Металлист 1925
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Источник:
ТК Футбол

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