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Рух покажет свои спарринги с Шахтером и Динамо

Премьер-лига
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На своем Youtube-канале

Рух покажет свои спарринги с Шахтером и Динамо
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский объявил о том, что ближайшие спарринги команды против "Шахтера" и "Динамо" будут показаны в прямом эфире на клубном Youtube-канале.

Уже завтра (в пятницу 22 мая) "Рух" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского сыграет против киевлян. Начало матча – в 14:00.

С "Шахтером" львовяне сыграют в воскресенье 24 мая на территории тренировочного комплекса в Святошино. Начало в 11:00. Данный спарринг также будет показан на клубном телеканале "горняков".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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