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Рух покажет свои спарринги с Шахтером и Динамо
На своем Youtube-канале
Президент "Руха" Григорий Козловский объявил о том, что ближайшие спарринги команды против "Шахтера" и "Динамо" будут показаны в прямом эфире на клубном Youtube-канале.
Уже завтра (в пятницу 22 мая) "Рух" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского сыграет против киевлян. Начало матча – в 14:00.
С "Шахтером" львовяне сыграют в воскресенье 24 мая на территории тренировочного комплекса в Святошино. Начало в 11:00. Данный спарринг также будет показан на клубном телеканале "горняков".
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Источник:ФК Рух
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