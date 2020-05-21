Рух покажет свои спарринги с Шахтером и Динамо

Президент "Руха" Григорий Козловский объявил о том, что ближайшие спарринги команды против "Шахтера" и "Динамо" будут показаны в прямом эфире на клубном Youtube-канале.

Уже завтра (в пятницу 22 мая) "Рух" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского сыграет против киевлян. Начало матча – в 14:00.

С "Шахтером" львовяне сыграют в воскресенье 24 мая на территории тренировочного комплекса в Святошино. Начало в 11:00. Данный спарринг также будет показан на клубном телеканале "горняков".