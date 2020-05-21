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Данило Силва: В моем первом матче в УПЛ нападающий Ильичевца ударил меня локтем и сказал: "Welcome to Ukraine"

Премьер-лига
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Бразилец в долгу не остался

Данило Силва: В моем первом матче в УПЛ нападающий Ильичевца ударил меня локтем и сказал: "Welcome to Ukraine"
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Данило Силва вспомнил свой первый матч за киевскую команду в 2010 году.

"4 миллиона евро, которые "Динамо" заплатило за мой переход – большая сумма для Бразилии как за правого защитника. Помню свою первую игру в "Динамо", с "Ильичевцем" – 1:1, очень холодно. В раздевалке все надевают перчатки, кремами натираются. Вначале игры нападающий соперника ударил меня локтем и сказал: "Welcome to Ukraine". Через пару минут я ударил его в ответ: "Welcome to Brazil". Это зима, снег. Но через три месяца я уже полностью адаптировался.

Украинский стиль футбола похожий на английский – много физики и контактной борьбы. Мне нравится это. Наверное¸ потому и играл семь лет за "Динамо". Ищу и люблю интенсивность и контактную борьбу. Я как казак. Конечно, я жесткий защитник. Без грубости, но когда видел мяч, у меня была одна задача – отобрать его. С соперником нужно играть очень близко и жестко. Помню матч с донецким "Металлургом", и кто-то из футболистов этой команды мне говорит: "Данило, пожалуйста, спокойней. Я только восстановился после травмы. Я получу мяч и сразу отдам назад, потому что не хочу проблем".

Бразильцам тяжело адаптироваться в "Динамо" и к украинскому футболу. Дуду – суперигрок, но сколько он играл в "Динамо"? Он был одним из лучших бразильских футболистов в Украине за последние три года, но в "Динамо" играл мало", – сказал Силва.

Напомним, что бразилец играл за киевлян в 2010-2017 годах.

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В статье: Данило Силва ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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