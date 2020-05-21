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Президент Интернасьонала: Наши двери для Тайсона открыты, но у него есть варианты с большими европейскими клубами

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее Тайсона пока что не определено

Президент Интернасьонала: Наши двери для Тайсона открыты, но у него есть варианты с большими европейскими клубами
Новина українською

Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос прокомментировал слухи о возможном возвращении в бразильский клуб хавбека "Шахтера" Тайсона.

"Недавно я разговаривал с Тайсоном. Он кумир наших болельщиков, и у него очень сильная идентичность с клубом.

Наши двери для Тайсона всегда открыты, но у него есть варианты с большими европейскими клубами, которые также заинтересованы в его услугах", - заявил Медейрос.

Напомним, что ранее Тайсон заявлял о своем желании вернуться в "Интернасьонал", воспитанником которого он является.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
revistacolorada.com.br

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