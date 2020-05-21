Президент Интернасьонала: Наши двери для Тайсона открыты, но у него есть варианты с большими европейскими клубами

Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос прокомментировал слухи о возможном возвращении в бразильский клуб хавбека "Шахтера" Тайсона.

"Недавно я разговаривал с Тайсоном. Он кумир наших болельщиков, и у него очень сильная идентичность с клубом.

Наши двери для Тайсона всегда открыты, но у него есть варианты с большими европейскими клубами, которые также заинтересованы в его услугах", - заявил Медейрос.

Напомним, что ранее Тайсон заявлял о своем желании вернуться в "Интернасьонал", воспитанником которого он является.