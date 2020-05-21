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День вышиванки в Шахтере: Пятов вручил Каштру подарок от команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Португалец приобщается к украинской культуре

День вышиванки в Шахтере: Пятов вручил Каштру подарок от команды
Новина українською

Сегодня, 21 мая в Украине празднуется День вышиванки.

Приобщить своего главного тренера к украинской культуре и идентичности решили и в "Шахтере".

Так, перед началом сегодняшней тренировки капитан команды Андрей Пятов от лица команды вручил португальцу Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку.

Для 58-летнего португальца это первый День вышиванки в Украине, ведь он возглавил дончан только летом прошлого года, заменив Паулу Фонсеку.

???????? Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ ???????? Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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