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День вышиванки в Шахтере: Пятов вручил Каштру подарок от команды
Португалец приобщается к украинской культуре
Сегодня, 21 мая в Украине празднуется День вышиванки.
Приобщить своего главного тренера к украинской культуре и идентичности решили и в "Шахтере".
Так, перед началом сегодняшней тренировки капитан команды Андрей Пятов от лица команды вручил португальцу Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку.
Для 58-летнего португальца это первый День вышиванки в Украине, ведь он возглавил дончан только летом прошлого года, заменив Паулу Фонсеку.
???????? Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ ???????? Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka