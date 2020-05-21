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Экс-защитник сборной Шотландии: В 2003 Шахтер предлагал мне 10 тысяч евро в неделю

Премьер-лига
(1 голосов)

Лт Уилки не захотел ехать в Украину

Экс-защитник сборной Шотландии: В 2003 Шахтер предлагал мне 10 тысяч евро в неделю
Новина українською

Бывший защитник "Данди Юнайтед" и сборной Шотландии (11 матчей) Ли Уилки рассказал, как в 2003 году он получил предложение от "Шахтера".

"Тогда у меня было довольно много вариантов, одним из которых была "Перуджа". Может не все мне поверят, но как-то мой агент позвонил и сказал: "Есть украинская команда, которая дает тебе 10 тысяч евро в неделю, и заплатит "Данди" за трансфер 1 миллион фунтов.

Я еще тогда подумал: "Украина? Я ни в какую Украину не поеду". Оказалось, что это было предложение "Шахтера".

Наверное, это был отличный вариант для меня, ведь через год они играли в Лиге чемпионов в одной группе с "Селтиком" и "Миланом". Конечно, сейчас я понимаю, что то мое решение было ошибкой", - рассказал Уилки изданию The Courier.

Отметим, что Уилки завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет, из-за постоянных проблем с травмированным коленом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Данди Юнайтед Ли Уилки
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