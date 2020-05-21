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Глава медицинской службы УАФ: Тесты ПЦР перед каждым матчем – дорогое удовольствие, но мы будем настаивать

Премьер-лига
(1 голосов)

В УАФ настаивают, что на данный момент тесты нужно сдавать перед каждым матчем

Глава медицинской службы УАФ: Тесты ПЦР перед каждым матчем – дорогое удовольствие, но мы будем настаивать
Новина українською

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о подготовке медицинского протокола для возобновления официальных матчей.

– Тренировочный процесс идет, почти все команды сдали ПЦР. Сейчас готовим документы для начала плановых матчей. Надо сказать, что ПЦР перед каждой встречей – дорогое удовольствие. Поддержит ли нас руководство УПЛ, не знаю. Но будем настаивать на своем.

По ходу последующих матчей будем смотреть по эпидемиологической обстановке в стране. Если будет возрастать количество заболеваний в стране, тогда будем настаивать на том, чтобы ПЦР делали перед каждым матчем.

Если обстановка будет разряжаться, тогда, может быть, перейдем на иммунологические тестирование.

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– Нормально, что некоторые команды начали тренировки, не сдав ПЦР?

– Это неправильно. Но дело в том, что медицинский комитет просил проводить эти тесты в обязательном плане. Но руководство УПЛ и ПФЛ не согласилось и сделали его рекомендательным.

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В статье: УАФ коронавирус
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Источник:
Трибуна

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