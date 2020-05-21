Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава медицинской службы УАФ: Тесты ПЦР перед каждым матчем – дорогое удовольствие, но мы будем настаивать
В УАФ настаивают, что на данный момент тесты нужно сдавать перед каждым матчем
Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о подготовке медицинского протокола для возобновления официальных матчей.
– Тренировочный процесс идет, почти все команды сдали ПЦР. Сейчас готовим документы для начала плановых матчей. Надо сказать, что ПЦР перед каждой встречей – дорогое удовольствие. Поддержит ли нас руководство УПЛ, не знаю. Но будем настаивать на своем.
По ходу последующих матчей будем смотреть по эпидемиологической обстановке в стране. Если будет возрастать количество заболеваний в стране, тогда будем настаивать на том, чтобы ПЦР делали перед каждым матчем.
Если обстановка будет разряжаться, тогда, может быть, перейдем на иммунологические тестирование.
– Нормально, что некоторые команды начали тренировки, не сдав ПЦР?
– Это неправильно. Но дело в том, что медицинский комитет просил проводить эти тесты в обязательном плане. Но руководство УПЛ и ПФЛ не согласилось и сделали его рекомендательным.
Новости по теме
- 19:43 Украинские Проблемы Олимпика: Лукьянчук выбыл на два месяца, Дегтярев работает индивидуально
- 20:00 Украинские Макаров: Клубы должны прислать в ПФЛ свою позицию по вопросу обмена между лигами
- 17:00 Украинские Спортдиректор Оболони-Бровар: Кополовец, ты же футболист. Как ты можешь говорить, чтобы остановить футбол?