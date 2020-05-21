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Морозюк: На Динамо в нынешнем сезоне больно смотреть

Премьер-лига
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Хавбек переживает за свой родной клуб

Морозюк: На Динамо в нынешнем сезоне больно смотреть
Новина українською

Украинский хавбек турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк признался, что внимательно следит за выступлениями "Динамо" в этом сезоне. Воспитанник столичного клуба в интервью телеканалу "Футбол" поделился своим видением ситуации в команде.

"Вылет "Динамо" из Лиги Европы шоком не стал. Я знаю, как они провели каждый матч в группе. Мне больно смотреть, как складывался для них групповой турнир, ведут борьбу за второе место. Нужно менять многое.

Нужно вносить что-то новое. За последние годы в "Динамо" давали результат те, кто приходил с новыми идеями. Я тоже могу стать тренером, исповедовать динамовский стиль... Ну какой динамовский стиль?

Если бы Лобановский был живой в наше время, его видение футбола кардинально бы отличалась, чем 20 лет назад. Некоторые все еще застряли в 98 году.

Скрипник в "Динамо"? Когда "Заря" под его руководством водит за нос "Динамо" - это удар по самолюбию. Когда твои конкуренты играют на голову выше, играя в другой команде", - сказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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Источник:
ТК Футбол

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