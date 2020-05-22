Динамо - Рух. Сегодня в Украине состоится первый матч после начала карантина

22-го мая начался второй этап смягчения карантинных мероприятий в Украине в связи эпидемией COVID-19. Правительство уже позволило тренировки и спортивные мероприятия, на которых будет задействовано не более 50 человек и будут отсутствовать болельщики. В связи с этим Украинская Премьер-лига решила возобновить сезон с 30 мая. Правда, накануне появилась информация, что рестарт будет перенесен на неделю, поскольку не все клубы успеют пройти необходимые процедуры.

Впрочем, уже сейчас у команды есть возможность готовиться к официальным поединкам, проводя спарринги, утвержденные УАФ. Ранее появлялась информация о совместной тренировке "Зари" и "Днепра-1", однако та встреча не была зарегистрирована в Комитете арбитров.

В пятницу киевское "Динамо" и лидер Первой лиги львовский "Рух" сыграют контрольный матч, который откроет своеобразное "межсезонье" украинского футбола. Игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало поединка в 14:00. Ранее "Рух" анонсировал, что видеотрансляция будет доступна на официальном канале львовского клуба в YouTube.

Напомним, что на вынужденный перерыв "Динамо" ушло на третьем месте, уступая "Зари" по дополнительным показателям. Накануне в СМИ появилась информация, что после выхода из карантина травмы получили сразу пять игроков бело-синих, среди которых лидер атаки Виктор Цыганков. Его по позиции могут заменить Караваев, де Пена (если Михайличенко не использует уругвайца слева) или Цитаишвили. Георгий во время карантина через СМИ активно атаковал" тренерский штаб требованиями дать ему шанс в первой команде. Учитывая, что Виктора по предварительным данным не будет до середины июня, то у него таки будет возможность проявить себя.

"Рух" после 18 сыгранных туров занимает первое место во втором по рангу дивизионе и является главным фаворитом в борьбе за выход в УПЛ. Накануне ПФЛ объявила о завершении сезона в Первой и Второй лигах, но вопрос обмена между дивизионами остается открытым. Один из вариантов - проведение плей-офф между клубами, претендующими на повышение в классе. Поэтому для "Руха" этот матч также возможность проверить свою готовность как к ответственным баталиям в рамках Первой лиги, так и к принципиально более высокому уровню.

Напомним, что клубы Первой лиги после зимнего перерыва еще не играли. "Рух" при этом успел сменить тренера - вместо Леонида Кучука команду уже тренирует Юрий Бакалов. Зимой львовяне усилили состав многими игроками, которые до этого выступали в УПЛ. В частности, за "Рух" будут играть Юрий Романюк (перешел из "Днепра-1"), Александр Бандура ("Львов"), Тарас Саким ("Ворскла"), Максим Белый ("Заря", аренда), из Словакии вернулся бывший форвард молодежной сборной и "Олимпика" Станислав Беленький. Впрочем, и отпустили львовяне немало игроков, в частности, команду покинули Максим Каленчук, Роман Никитюк, Максим Банасевич, Дмитрий Немчанинов, бразильцы Сидней и Леандро.

Интересно, что уже в воскресенье, 24 мая, "Рух" сыграет с другим грандом украинского футбола - команду Бакалова проэкзаменует "Шахтер".