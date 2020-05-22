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Флорин Чернат выделил из нынешнего Динамо двух игроков
Атакующего звена
Бывший атакующий полузащитник "Динамо" румын Флорин Чернат, который выступал в "бело-синем" клубе в 2001-2009 годах, рассказал, кого бы он выделил из нынешнего состава киевлян.
- Мне понравились Цыганков и Шапаренко, который играет под 10-м номером.
- А в мировом футболе кто вам нравится из молодых футболистов?
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- Есть много молодых перспективных игроков. Могу назвать Фила Фодена с "Манчестер Сити", 17-летнего Ансу Фати из "Барселоны".
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Источник:Динамо
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