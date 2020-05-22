  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Флорин Чернат выделил из нынешнего Динамо двух игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флорин Чернат выделил из нынешнего Динамо двух игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Атакующего звена

Флорин Чернат выделил из нынешнего Динамо двух игроков
Новина українською

Бывший атакующий полузащитник "Динамо" румын Флорин Чернат, который выступал в "бело-синем" клубе в 2001-2009 годах, рассказал, кого бы он выделил из нынешнего состава киевлян.

- Мне понравились Цыганков и Шапаренко, который играет под 10-м номером.

- А в мировом футболе кто вам нравится из молодых футболистов?

Читайте такжеФлорин Чернат сравнил Михайличенко с Зинедином Зиданом

- Есть много молодых перспективных игроков. Могу назвать Фила Фодена с "Манчестер Сити", 17-летнего Ансу Фати из "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Флорин Чернат Николай Шапаренко Виктор Цыганков Фил Фоден Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...