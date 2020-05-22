Вратарь Днепр-1 рассказал о тренировках киперов: "Лягушки" уже никто не практикует

Голкипер "Днепр-1" Валерий Юрчук вспомнил свои тренировки во время строгого карантина и как работали в клубе со всеми стражами ворот.

- Валерий, недавно в Украине официально ослабили карантинный режим. Большинству клубов УПЛ это позволило восстановить коллективные тренировки. Как это отразилось на "Днепре-1"?

- Радикально отразилось: до этого полевые футболисты занимались небольшими группами, а мы, вратари, вообще по одному. Теперь у нас общекомандные занятия. Помимо прочего, это позволило уделять много внимания тактике.

- Чем тренировочный режим "Днепра-1" сегодня отличается от обычного, штатного? Допустим, наставники "Александрии" плавно подводят подопечных к оптимальным физическим кондициям, а вот у футболистов "Десны" сейчас, по сути, внеочередной сбор.

- У нас ближе к первому варианту. Дело в том, что во время этого вынужденного перерыва мы все занимались индивидуально, делая ставку на физические упражнения. Можно сказать, тогда у нас и был внеочередной сбор в облегченном режиме. Сейчас же тренеры подтягивают другие моменты - тактику, сыгранность.

- Вратари различных клубов высшего дивизиона по-разному поддерживали форму во время карантина: Евгений Паст с "Десны" тренировался сам и почти исключительно через беговую работу, Богдану Сарнавскому из "Львова" помогал динамовец Никита Бурда...

- Андрей Клищук эти два месяца был дома в Одессе, он занимался индивидуально. А с другими вратарями Валерий Васильевич (Городов. - УПЛ) проводил отдельные тренировки. Он звонил и говорил, когда есть возможность провести тренировку, когда всем удобно, и мы по одному приезжали на базу.

- Ваш наставник вратарей Валерий Городов считается одним из лучших специалистов Украины. В чем специфика его стиля и, в частности, практикует он знаменитые-пресловутые «лягушки»?

- Думаю, "лягушки" отошли в прошлое. Я работал со многими наставниками голкиперов, например, с Тарасом Гребенюком и Сергеем Краковским; также общаюсь с коллегами-вратарями - все рассказывают, что это сложное упражнение уже никто не практикует. А Городов - прогрессивный специалист, который предлагает современные модели тренировок.