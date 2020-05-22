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Евгений Левченко шокирован ситуацией в киевском Динамо
Один за другим травмируются
Футбольный телеэксперт Евгений Левченко - в прошлом полузащитник сборной Украины (2002-2009 годы), высказался по поводу "эпидемии" травм в киевском "Динамо".
Пять травмированных в "Динамо"?! Или ребята на карантине дурака валяли, или, тренерский штаб с нагрузками не рассчитал.
Вчера стало известно о том, что повреждения получили частности Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.
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Источник:Твіттер-сторінка Євгена Левченка
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Инспектор ( )
22.05.2020 в 11:34
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