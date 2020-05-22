Шовковский: У меня с Игорем Суркисом было джентльменское соглашение

Тренер-помощник национальной сборной Украины Александр Шовковский рассказал о завершении своих выступлений в киевском "Динамо" в качестве вратаря.

В "бело-синем" клубе Александр провёл почти всю карьеру - 1993-2016 годы.

Очень сложно было после того, как идешь в отпуск и нужно снова набирать форму. А у меня начинали возникать проблемы с мышцами. Отбывать номер в этом случае - не выход.

Была договоренность с Игорем Михайловичем, что я буду играть до тех пор, пока могу. Это было джентльменское соглашение.

Поэтому каждый год я продлевал свой контракт еще на год до того момента, пока не почувствовал, что не могу находиться на том уровне, на котором был раньше.