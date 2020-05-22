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Шовковский: У меня с Игорем Суркисом было джентльменское соглашение

Премьер-лига
(3 голосов)

О том, чтобы покинуть "Динамо"

Шовковский: У меня с Игорем Суркисом было джентльменское соглашение
Новина українською

Тренер-помощник национальной сборной Украины Александр Шовковский рассказал о завершении своих выступлений в киевском "Динамо" в качестве вратаря.

В "бело-синем" клубе Александр провёл почти всю карьеру - 1993-2016 годы.

Очень сложно было после того, как идешь в отпуск и нужно снова набирать форму. А у меня начинали возникать проблемы с мышцами. Отбывать номер в этом случае - не выход.

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Была договоренность с Игорем Михайловичем, что я буду играть до тех пор, пока могу. Это было джентльменское соглашение.

Поэтому каждый год я продлевал свой контракт еще на год до того момента, пока не почувствовал, что не могу находиться на том уровне, на котором был раньше.

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В статье: Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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