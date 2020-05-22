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Лидер Карпат надеется на поддержку фанатов с расстояния
И признается, что карантин пошел ему на пользу
Вчерашнюю тренировку "львы" провели на стадионе "Украина". Команда поработала над совершенствованием техники, игроки выполнили ряд координационных упражнений. Потом начали работу над тактическими взаимодействиями, уделив много времени созданию численного большинства в атаке. А в конце тренировочной сессии сыграли мини-турнир на сближены ворота.
Центральный полузащитник Егор Назарина отмечает, что времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много, как бы хотелось.
Две недели после двухмесячного перерыва - слишком мало, но ничего не поделаешь, так сложились обстоятельства. Придется готовиться в ускоренном режиме. Несмотря на это я надеюсь, что мы подойдем к первому поединку в хороших физических кондициях.
А в дальнейшем, уже по ходу сезона, рассуждает Егор, команда будет набирать оптимальную форму.
Бесспорно, матчи без зрителей - это большой минус для нас, ведь болельщики дарят команде очень качественную и достойную поддержку. Гораздо приятнее играть, когда тебя поддерживают с трибун, но сейчас есть такие реалии...
Нам придется играть без фанатов, однако это испытание тоже мотивирует - даже в такой ситуации нужно выходить на поле и биться за клуб и болельщиков. Надеюсь, что они не пропустят ни одного нашего матча и поддерживать любимую команду даже на расстоянии.
Назарина признает, что это впервые в его профессиональной карьере так много свободного времени. Два месяца находился дома, с родными, родителями.
Считаю, что это в определенной степени даже пошло на пользу, ведь давно не проводил время с семьей, а во время карантина, пусть и вынужденно, но выпала такая возможность. В целом же я тренировался, рядом был лес, поэтому с поддержкой формы проблем не возникало.