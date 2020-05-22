Лидер Карпат надеется на поддержку фанатов с расстояния

Вчерашнюю тренировку "львы" провели на стадионе "Украина". Команда поработала над совершенствованием техники, игроки выполнили ряд координационных упражнений. Потом начали работу над тактическими взаимодействиями, уделив много времени созданию численного большинства в атаке. А в конце тренировочной сессии сыграли мини-турнир на сближены ворота.

Центральный полузащитник Егор Назарина отмечает, что времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много, как бы хотелось.

Две недели после двухмесячного перерыва - слишком мало, но ничего не поделаешь, так сложились обстоятельства. Придется готовиться в ускоренном режиме. Несмотря на это я надеюсь, что мы подойдем к первому поединку в хороших физических кондициях.

А в дальнейшем, уже по ходу сезона, рассуждает Егор, команда будет набирать оптимальную форму.

Бесспорно, матчи без зрителей - это большой минус для нас, ведь болельщики дарят команде очень качественную и достойную поддержку. Гораздо приятнее играть, когда тебя поддерживают с трибун, но сейчас есть такие реалии... Нам придется играть без фанатов, однако это испытание тоже мотивирует - даже в такой ситуации нужно выходить на поле и биться за клуб и болельщиков. Надеюсь, что они не пропустят ни одного нашего матча и поддерживать любимую команду даже на расстоянии.

Назарина признает, что это впервые в его профессиональной карьере так много свободного времени. Два месяца находился дома, с родными, родителями.