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Тренер Луиджи Ночентини заметил тактическую ошибку Днепра-1

Премьер-лига
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Вратарь рассказал о лазарете команды

Тренер Луиджи Ночентини заметил тактическую ошибку Днепра-1
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№ 33 в "Днепр-1", 30-летний вратарь Валерий Юрчук, отреагировал на вопрос о том, что в 23-х матчах УПЛ "Днепр-1" пропустил 34 мяча.

Это лучший показатель среди команд Группы 2, однако в целом такое количество "пробоин" - очень большое.

- Некоторые специалисты утверждают, что именно из-за проблем задней линии команда не вышла в верхнюю шестерку второго этапа сезона...

- Есть над чем работать. Причем всем - вратарям, защитникам, полузащите, форвардам. Кроме того, зимой у нас появился новый тренер-ассистент - итальянец Луиджи Ночентини, который очень помогает.

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В частности, он часто подчеркивает: иногда с опозданием реагируем на атакующие ходы соперников, поэтому и пропускаем. Кто знает, возможно, с 24 тура Лиги все увидят другую сторону нашей команды.

- На карантин днепряне шли со многими травмированными - как теперь чувствуют себя Андрей Цуриков, Александр Сваток и другие?

- Цуриков уже тренируется в общей группе, Сваток и Папа Гуйе - отдельно, но они уже близки к полному восстановлению. Скоро нам помогут.

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В статье: Папа Гуйе Андрей Цуриков Александр Сваток Валерий Юрчук СК Днепр-1 Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
УПЛ

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