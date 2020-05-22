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С двумя Русинами в составах. Динамо - Рух: смотреть онлайн, две трансляции

Премьер-лига
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Матч ответов на многие вопросы

С двумя Русинами в составах. Динамо - Рух: смотреть онлайн, две трансляции
Новина українською

Киевские "динамовцы" проведут первый контрольный поединок после карантинной паузы в украинском футболе. На фоне скандала с внезапным травмированием сразу 5 игроков после выхода на тренировку с карантина.

Первым важным ответом этого матча будет наглядное состояние "бело-синих", у которых впереди матч с "Шахтером" в УПЛ.

Соперником сегодня будет очень амбициозный львовский "Рух", который, очевидно, закончит чемпионат в Первой лиге на первом месте. Накануне президент клуба Григорий Козловский анонсировал важность этого, пусть и товарищеского по статусу матча, для "желто-черных" - как теста уровнем гранда украинского футбола.

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Одно дело - разница между Первой лигой и УПЛ, будет возможность сравнить ее "длину и ширину" своими глазами.

А совсем другое - это манера игры "желто-черных". Клуб во время предыдущей, зимней паузы, покинул наставник Леонид Кучук. Причиной стала игра команды от защиты - на контратаках.

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На этом фоне пришел новый наставник Юрий Бакалов, который имеет привить «желто-черным» атакующую манеру игры. Конечно, маловероятно, что в игре с Динамо мы ее увидим, но интересно будет взглянуть на возможности подопечных Бакалова в нападении.

Итак, господа:

22 мая 2020, 14:00

Контрольный поединок

город Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского, без зрителей

"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов)

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Вербич, Буяльский, Назарий Русин.

Запасные: Бойко, Кучерук, Соль, Мащенко, Цитаишвили, де Пена, Сухоручко, Мащенко, Караваев, Каргбо, Сирота, Бенито, Дуелунд

Стартовый состав "Руха": Мисак, Заставный, Дуць, Белый, Сак, Мартынюк, Брикнер, Ростислав Русин, Бойчук, Синица, Кондраков

Трансляция от ФК "Динамо"

Трансляция от ФК "Рух"

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В статье: Первая лига Динамо (Киев) УПЛ Рух (Львов)
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