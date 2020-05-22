Премьер-лига
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Защитник Шахтера получил тяжелую травму
Выбыл на несколько месяцев
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь травмировался на тренировке.
У футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости.
Восстановление после таких травм, говорят в клубе, обычно длится до трех месяцев.
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Источник:Шахтар
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
22.05.2020 в 14:58
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simargl (Чернигов)
22.05.2020 в 14:43
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