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Защитник Шахтера получил тяжелую травму

Премьер-лига
(2 голосов)

Выбыл на несколько месяцев

Защитник Шахтера получил тяжелую травму
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь травмировался на тренировке.

У футболиста диагностирован перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

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Восстановление после таких травм, говорят в клубе, обычно длится до трех месяцев.

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В статье: Шахтер (Донецк) травма Валерий Бондарь
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
22.05.2020 в 14:58
На тренировке перелом лодыжки? Они что, с бегемотами тренируются или со слонами?
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simargl (Чернигов)
22.05.2020 в 14:43
Просто эпидемия травм после карантина... а что будет в играх, когда стыки и нагрузки еще жёстче ???
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