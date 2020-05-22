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Английский гранд был готов заплатить 15 млн за Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор сам не захотел покидать Киев

Английский гранд был готов заплатить 15 млн за Цыганкова
UA-Футбол
Новина українською

Нынешний лидер атак "Динамо" Виктор Цыганков имел неплохие шансы оказаться в Английской Премьер-лиге. Как сообщает Футбол 24 со ссылкой на собственные источники, лондонский "Арсенал" начал следить за вингером еще в период правления Арсена Венгера.

Следующий тренер канониров Унаи Эмери просил собрать больше информации об игроке и узнать его стоимость. Издание утверждает, что "Арсенал" был готов заплатить 10-15 млн евро за игрока. Однако тогда Виктор и его отец заявили, что не планируют в ближайшее время что-то менять, поскольку игрок хочет чего-то добиться с "Динамо".

Цыганков дебютировал в "Динамо" в сезоне 2016/17, а после продажи Андрея Ярмоленко стал лидером атаки клуба. На сегодня в активе 22-летнего игрока 146 матчей за киевский клуб во всех турнирах, 53 гола и 45 результативных передач.

В ноябре 2016-го Цыганков дебютировал в сборной Украины и уже сыграл 20 матчей (3 забитых). Сейчас Transfermarkt оценивает Виктора в 16 млн евро.

Добавим, что накануне появилась информация о травме вице-капитана "Динамо". Его возвращение ожидается в середине июня, то есть он пропустит игру с "Шахтером" в рамках 24-го тура.

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В статье: Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Футбол 24
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
22.05.2020 в 14:42
Достиг ? За это время добавил в цене лишь миллион... дороги , которые мы выбираем ... а Суркис хочет за него вечно травмированного 40 млн.?
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Инспектор ( )
22.05.2020 в 14:56
Угу, особенно при ценах коронавируса. 105 млн. не хочешь?
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