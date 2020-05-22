Английский гранд был готов заплатить 15 млн за Цыганкова

Нынешний лидер атак "Динамо" Виктор Цыганков имел неплохие шансы оказаться в Английской Премьер-лиге. Как сообщает Футбол 24 со ссылкой на собственные источники, лондонский "Арсенал" начал следить за вингером еще в период правления Арсена Венгера.

Следующий тренер канониров Унаи Эмери просил собрать больше информации об игроке и узнать его стоимость. Издание утверждает, что "Арсенал" был готов заплатить 10-15 млн евро за игрока. Однако тогда Виктор и его отец заявили, что не планируют в ближайшее время что-то менять, поскольку игрок хочет чего-то добиться с "Динамо".

Цыганков дебютировал в "Динамо" в сезоне 2016/17, а после продажи Андрея Ярмоленко стал лидером атаки клуба. На сегодня в активе 22-летнего игрока 146 матчей за киевский клуб во всех турнирах, 53 гола и 45 результативных передач.

В ноябре 2016-го Цыганков дебютировал в сборной Украины и уже сыграл 20 матчей (3 забитых). Сейчас Transfermarkt оценивает Виктора в 16 млн евро.

Добавим, что накануне появилась информация о травме вице-капитана "Динамо". Его возвращение ожидается в середине июня, то есть он пропустит игру с "Шахтером" в рамках 24-го тура.