Динамо - Рух 0:0. Пустые трибуны и отсутствие голов, но все равно это праздник

Футбольная погода, боевой настрой соперников и, главное, жажда играть после затянувшейся паузы. Что еще надо для первого посткарантинного футбольного матча? Голов? Да, но давайте дадим командам немного времени. Сама игра дала много информации для размышлений. В дебюте "Рух" очень понравился, удалось гостям провести несколько содержательных атак, а также хватало сил на прессинг. На половине поля киевлян встречали львовяне соперника. "Динамо" понадобилось время, чтобы войти в игру и привыкнуть к полю.

Затем хозяева в привычной для себя манере перехватили инициативу и стали действовать увереннее, расшатывая оборону "Руха". Первый удар по воротам нанес Шабанов на 17-й минуте, после розыгрыша углового Андриевским. Голкипер без особых проблем справился. Команда Бакалова ответила скоростным контрвыпадом, оборона не успела вернуться, Бойчук выходил один на один с Бущаном, вот только он пробил чуть неточно из пределов штрафной.

"Бело-синие" постарались нарастить давление в середине первого тайма. Никак нельзя назвать подавляющим преимущество "Динамо", при этом иногда проходили острые комбинации и возникали моменты у подопечных Михайличенко. Несколько ошибок совершили защитники и голкипер "Руха", Русин и Буяльский не воспользовались ими. Была возможность забить из выгодного положения у Вербича, пробил словенец на удивление неточно, все же сказывалось два месяца без большого футбола.

Второй тайм "бело-синие" начали еще активнее. Буяльский врывался в штрафную, точно пробить ему не позволили защитники, а также Сидорчук пробивал издали – в метре от ворот пролетел мяч. Затем заблокированным оказался удар Вербича. Может идеальной оборону "Руха" назвать нельзя, тем не менее, гости не паниковали и отбивались вполне достойно.

Приблизительно с 60-й минуты у "Динамо" получилось несколько настоящих штурмов, наверное, повлияли замены, игра освежилась. Ворота Мысака находились в настоящей осаде, казалось, гол назревает. Самым опасным моментом стал удар Де Пены в каркас ворот. Удача не менее важна, чем организация и самоотверженность. Львовяне не растерялись и на некоторое время отодвинули игру от своих ворот.

На последних минутах встречи неплохо пробивали по воротам Шабанов и Бенито, голкипер не дрогнул. "Рух" выстоял, показав себя с очень хорошей стороны, в УПЛ такая команда не затеряется. А "Динамо" не проявило характера, не стояло задачи победить любой ценой. Тренеры еще и проверили много игроков, которые, возможно, уже этим летом составят конкуренцию основе.

Товарищеский матч

Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского

"Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов) 0:0

"Динамо": 1.Бущан (71.Бойко, 46), 94.Кендзера (77.Бенито, 68), 30.Шабанов, 4.Попов, 16.Миколенко, 5.Сидорчук (к) (18.Андриевский, 68) 29.Буяльский (99.Дуэлунд, 58), 18.Андриевский (20.Караваев, 46), 8.Шепелев (34.Сирота, 74), 7.Вербич (14.де Пена, 58), 70.Н.Русин (9.Соль, 58).

"Руха": Мысак, Сакив (Мысык, 68), Дуць, Белый (Романюк, 77), Заставный (Копина, 60), Мартынюк (Коробенко, 74), Брикнер (Калюжний, 58), Синица (Ардазишвили, 62), Бойчук (Козловский, 77), Р. Русин (Биленький, 46), Кондраков (Кухаревич, 67).