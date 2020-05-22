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Нанни: Алиев был харизматичным. Милевский - талантливым

Премьер-лига
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Аргентинец вспомнил времена в Динамо

Нанни: Алиев был харизматичным. Милевский - талантливым
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Экс-форвард "Динамо" Роберто Нанни поделился воспоминаниями о бывших одноклубниках Артеме Милевском и Александре Алиеве.

"У Милевского еще были длинные волосы. Молодой парень, но достаточно талантливый. И Алиева помню. Харизматичный человек, с юмором. Но из-за языкового барьера нам сложно было развить наши отношения, чтобы они были лучше, чтобы больше пообщаться", — отметил Нанни.

Напомним, что контракт Нанни принадлежал "Динамо" с 2003-го по 2007-й годы, однако большую часть этого времени футболист провел в арендах, сыграв за первую команду "Динамо" всего один матч.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Динамо (Киев) Роберто Нанни
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Источник:
Бомбардир

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