Нанни: Алиев был харизматичным. Милевский - талантливым

Экс-форвард "Динамо" Роберто Нанни поделился воспоминаниями о бывших одноклубниках Артеме Милевском и Александре Алиеве.

"У Милевского еще были длинные волосы. Молодой парень, но достаточно талантливый. И Алиева помню. Харизматичный человек, с юмором. Но из-за языкового барьера нам сложно было развить наши отношения, чтобы они были лучше, чтобы больше пообщаться", — отметил Нанни.

Напомним, что контракт Нанни принадлежал "Динамо" с 2003-го по 2007-й годы, однако большую часть этого времени футболист провел в арендах, сыграв за первую команду "Динамо" всего один матч.