Денис Попов: Насколько команда готова к поединку с Шахтером – покажет непосредственно игра

Защитник "Динамо" Денис Попов поделился впечатлениями от товарищеского матча с "Рухом" (0:0).

- Денис, какие эмоции оставил первый матч после долгой паузы?

- Эмоции и чувства позитивные. Рад вернуться на поле, сыграть наконец в футбол. Хоть матч и неофициальный. Сыграл 90 минут, чувствую себя хорошо, но, мне кажется, нужно еще набрать, чтобы было идеально.

- Как готовились к этому товарищескому матчу, на что был акцент в тренировках в эти десять дней, с того момента, как разрешили проводить командные тренировки?

- Как таковой, подготовки конкретно к этому матчу не было. Мы готовимся к возобновлению сезона. Было больше работы с мячами, чтобы наладить взаимодействие в команде, а также тактические упражнения. А в физическом плане все ребята на хорошем уровне.

- В связи с карантином, есть какие-то ограничения во время тренировок и нахождения на базе, такие как ношение масок, частая дезинфекция рук, социальное дистанцирование?

- Во время тренировок на футбольном поле эти ограничения невозможно соблюдать. Но на базе – да, весь персонал ходит в масках, на каждом этаже стоит дезинфектор, все постоянно дезинфицируют руки. Так что все под контролем, все соблюдают правила безопасности.

- Если сравнивать тренировки до карантина и после, что-то изменилось в требованиях тренерского штаба?

- Особых изменений в требованиях не было. Главное отличие сейчас – это то, что на трибунах нет людей. Это самый большой минус. В остальном – работаем так, как и работали.

- Насколько команда ждет и готова к матчу с "Шахтером"?

- Насколько готова – покажет непосредственно игра. А готовиться начнем, наверное, уже после выходного. Завтра у нас еще одна тренировка. Думаю, с новой недели начнем готовиться непосредственно к этому матчу. Понятное дело, все соскучились по играм. По любым играм, даже сегодняшний товарищеский матч был для нас долгожданным.

- Были ли претензии по игре сегодня у тренерского штаба? Чего не хватило чтобы реализовывать атаки?

- Были моменты и хорошие, и плохие – без этого никуда. Конечно, плохо, что не забили. Хотя моменты у нас были хорошие. Просто не хватило реализации непосредственно в моментах. В принципе, особых замечаний не было.

- В этой игре главным было вспомнить игровые связи, взаимодействия?

- Да, важно было почувствовать игровой ритм.

- Как ты считаешь, до старта официальных игр команде нужно будет провести еще один или несколько спаррингов?

- Если будет такая возможность, то, думаю, тренерский штаб запланирует другие товарищеские игры.