  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Доволен кондициями игроков, к рестарту чемпионата Александрия будет готова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Доволен кондициями игроков, к рестарту чемпионата Александрия будет готова

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожане провели свой первый спарринг после выхода из карантина

Шаран: Доволен кондициями игроков, к рестарту чемпионата Александрия будет готова
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал товарищеский матч с "Ворсклой" (4:2).

"Команда продемонстрировала хорошую игру, особенно, в первом тайме. Мы могли забивать и больше. Были хорошие комбинации, но иногда ребята переигрывали. Есть еще вопросы по реализации моментов, но в целом, разочарований нет.

Доволен кондициями футболистов, учитывая то, что работаем только 10 дней. С каждым днем ​​футболисты прибавляют, и к началу возобновления чемпионата команда будет готова.

По календарю на следующие дни, завтра у команды выходной, а потом, будем готовиться к товарищеской игре с "Черкащиной", - сказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Шаран ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...