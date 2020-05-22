Шаран: Доволен кондициями игроков, к рестарту чемпионата Александрия будет готова

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал товарищеский матч с "Ворсклой" (4:2).

"Команда продемонстрировала хорошую игру, особенно, в первом тайме. Мы могли забивать и больше. Были хорошие комбинации, но иногда ребята переигрывали. Есть еще вопросы по реализации моментов, но в целом, разочарований нет.

Доволен кондициями футболистов, учитывая то, что работаем только 10 дней. С каждым днем ​​футболисты прибавляют, и к началу возобновления чемпионата команда будет готова.

По календарю на следующие дни, завтра у команды выходной, а потом, будем готовиться к товарищеской игре с "Черкащиной", - сказал Шаран.