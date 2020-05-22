Степаненко: Тайсон где-то скучает по Бразилии, где-то ему в уши льют агенты

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко высказался относительно возможного ухода хавбека "горняков" Тайсона из донецкого клуба.

"У меня с Тайсоном нет никаких проблем, мы нормально общаемся. Люди раздувают какие-то конфликты. Я хочу, чтобы клуб добивался максимальных результатов, поэтому, если себе надо дать по шапке, то я дам спокойно. И так должен каждый к себе относиться, чтобы коллектив добивался результатов.

Тайсон – топовый футболист, за ним всегда следят, такого футболиста хотят получить к себе в команду много тренеров и руководителей. Где-то ему в уши что-то льют агенты, где-то он скучает по дому, по Бразилии, чаще всего упоминает "Интернасьонал".

Он вырос в большой семье, у него много братьев и сестер. Они постоянно к нем прилетают, мама прилетает в Киев, они тут живут. Он много уже в Украине лет, ему чего-то не хватает.

Но как только команда что-то выигрывает или еврокубки, то он тренируется, все супер. Был момент, он ходил без настроения, Андрей Шевченко ему классные слова сказал на награждении, как он начал тренироваться. Он поддается эмоциям, у него бывают часто перепады настроения. Это играет свою роль.

Но я думаю, что он очень любит нашу страну, наш клуб, как бы ни сложилась его карьера, он до конца отработает контракт. Договорится с клубом, останется – для уровня "Шахтера" это будет классно. Не договорится – в любой команде Бразилии, Европы он будет играть.

Его качество на самом высоком уровне, не зря он в сборную Бразилии вызывался", – сказал Степаненко.