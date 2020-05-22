Шабанов: Рух - неплохая команда, но мы должны были выиграть и показать лучшую игру

Защитник "Динамо" Артем Шабанов прокомментировал итог товарищеского матча против львовского "Руха" (0:0).

- Это был наш первый матч после длительного карантина, поэтому не удивительно, что он дался тяжело. После долгой паузы у нас были и эмоции, и желание, но многое не получалось. Думаю, благодаря тренировкам и следующим контрольным играм, если они будут, мы наберем форму, и все будет нормально. "Рух" неплохая команда, спарринг получился плодотворным. Мы должны были выиграть и показать лучшую игру.

- За десять дней полноценных тренировок команда успела набрать хорошую форму?

- Наша работа, в основном, была направлена на то, чтобы вспомнить все взаимосвязи, схемы, взаимодействия. Думаю, мы пока еще не полностью втянулись в работу, но уверен, что дальше будет легче.

- Вы были одним из нескольких игроков, которые сыграли против "Руха" все 90 минут, насколько было тяжело, чувствуете ли усталость?

- Да, было непросто, поскольку мы давно не играли. Естественно, чувствую усталость, но повторюсь, на мой взгляд, после того, как мы сыграем еще несколько спаррингов, должно стать легче. Пока о следующих соперниках нам ничего не говорили, знаю только, что завтра запланирована тренировка в 10 утра, возможно, на ней тренеры и сообщат о следующих товарищеских матчах.

- После выхода на замену Александра Сироты вы сместились в середину поля, позиция опорного полузащитника для вас не нова?

- Нет, уже приходилось на ней играть, но не скажу, что особо в восторге – не очень комфортно себя там чувствую. Но тренер сказал, что нужно сыграть, значит, сыграл.

- Хватит ли оставшегося времени до возобновления чемпионата, чтобы подойти к официальным матчам в оптимальной форме?

- Думаю, да. По предварительной информации ближайший матч у нас 6-го июня против "Шахтера", полагаю, до этого времени мы наберем кондиции и будем находится в полной боевой готовности. Уже очень хочется вернуться к играм чемпионата и полноценно играть, как должно быть.