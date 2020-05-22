1997 и 1998 годы - лучшие в истории Карпат. Маркевич дважды обыграл Лобановского и сделал Львов третьим

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня - о сезоне-1997/98, когда львовские "Карпаты" был угрозой для всех команд Высшей лиги.

Современные "Карпаты" создают впечатление вечного страдальца, который никак не может найти ни своего тренера, ни свой менеджмент. Случаются редкие всплески, но они, увы, бывают недолгими. После этого Львов вновь погружается в уныние и ожидание лучших времён. Один из самых ярких отрезков в истории клуба произошёл в конце двадцатого века, когда львовяне играли на равных против "Динамо" и считались одним из грандов украинского футбола.

Мирона Маркевича сейчас принято ассоциировать с "Металлистом", вместе с которым он добился самых высоких в истории клуба результатов: три "бронзы" и одно "серебро". Однако до начала нового тысячелетия Богданович считался практически "лицом" Львова: четырежды опытный наставник становился у руля "зелёно-белых".

Во время межсезонья 1996 года Маркевич во второй раз вернулся во Львов. В ближайшем чемпионате "Карпаты" по сравнению с предыдущим годом сделали небольшой шаг вперёд, променяв восьмую строчку на пятую. Однако, как оказалось, это была только промежуточная высота.

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Уже в сезоне-97/98 Богданович вместе со своими бойцами привёз на западную Украину "бронзу".

"Те "Карпаты", наверное, лучшие за период украинского чемпионата благодаря симбиозу Мирона Маркевича, Георгия Кирпы и Михаила Гладия. Двое последних дали возможность Маркевичу реализовать свои планы", - в эксклюзивном комментарии для UA-Футбол вспоминает Владимир Езерский, который только-только присоединился к львовянам.

"Это были два прекрасных года в "Карпатах", - говорил UA-Футбол Маркевич. - Мне удалось создать классную команду. У нас тогда был хороший спонсор в лице [начальника Львовской железной дороги] Георгия Кирпы, хороший президент Остап Семкив и глава Львовской облгосадминистрации Михаил Гладий. Господин Кирпа дал мне полный карт-бланш. "Я в футболе ничего не понимаю, - говорил, - но все, что ты меня попросишь, сделаю. Единственное пожелание – команда должна занять призовое место. Понимаю, что первое место не разыгрывается, второе тоже занять трудно, но третье – очень прошу".

Хоть о первом месте наставник не заикался, но это не помешало ему дважды по ходу того сезона обыграть "Динамо".

Поединок первого круга состоялся на клубном стадионе киевлян, собрав жалких 600 зрителей. Под жутким дождём сенсационную победу праздновали "зелёно-белые", забив уже на первой минуте единственный гол: отличился Евгений Назаров. Естественно, дальше пошла игра на удержание, на что ничем не смогли ответить киевляне.

"Мирон Маркевич пригласил меня в "Карпаты" из второлиговой команды "Гарай" (Жовква). Игра против "Динамо" была для меня первой в основном составе за "Карпаты", - говорит Езерский. - А перед этим в матче с "Кривбассом" я получил минут 12 времени и заработал красную карточку. Меня дисквалифицировали на три игры и как раз после бана я вышел в основе на "Динамо".

Погодные условия были тяжёлые: ветер, дождь. Но у нас стояла задача, мы также боролись за призовые места. Конечно, было очень приятно играть против такой команды во главе с Валерием Лобановским и тем более обыгрывать её. "Динамо" было на подъёме и готовилось выиграть группу Лиги чемпионов у ПСВ, "Ньюкасла" и "Барселоны".

Спустя практически полгода соперников ожидала встреча во Львове. "Динамо" только вылетело от "Ювентуса" из ЛЧ, но в чемпионате ещё все вопросы не решило: отрыв от "Шахтёра" составлял всего три балла. "Карпаты" же занимали пятую позицию с отставанием до третьего места в шесть очков.

На стадионе "Украина" собралось порядка 40 тысяч зрителей. На тот момент это был рекорд для украинских чемпионатов.

"Зрителей было больше, - уверен Езерский. - Там только тысячи 43 стадион вмещал. Было достаточно прохладное начало марта. Когда мы подъезжали к стадиону за полтора часа до игры, народ уже шёл на футбол. Тогда, кажется, ещё рынок был вокруг "Украины", болельщики стояли и на прилавках. А ступеньки на стадионе просто было не отличить от лавочек, потому что всё забито. Атмосфера просто шальная. Мы не имели права проиграть".

И футболисты не подвели болельщиков. После часу игры "львы" побеждали 2:0 (Беньо и Гецко). Лобановский пытался спасти положение заменами, выпустив Шевченко и Реброва, но гости усилиями Гусина отыграли только гол.

"В этот период мы не отпускали дома и "Шахтёр", - отмечает Езерский. - Мы вообще с лидерами чемпионата играли удачно, но, к сожалению, теряли очки против соперников из середины или низов таблицы. Тогда подобралась отличная команда. Что отличает Мирона Маркевича от других тренеров - он за короткое время может создать боеспособную и сбалансированную команду. Если бы тот коллектив продержался ещё год-другой, думаю, мы бы смогли замахнуться не только на третье место, но и на второе".

С эмоциональным фоном в виде победы над "Динамо" на старте второй части сезона "Карпаты" прошли весь чемпионат, защитив в последнем туре третье место в схватке с "Днепром". Увы, дебютировать в еврокубках команде это не позволило. Тогда от Украины на международной арене участвовали по одному клубу во каждом из существовавших турниров: "Динамо" как чемпион - в ЛЧ, "Шахтёр" как вице-чемпион - в Кубоке УЕФА, ЦСКА как финалист Кубка - в Кубке Кубков, "Ворскла" - в Кубке Интертото.

Новый сезон "львы" начали не менее резво, в первом же туре отстояв нулевую ничью в Киеве с "Динамо". Зимний перерыв львовяне встретили на уже привычной третьей строчке, а затем всё потихоньку начало разваливаться.

"Тогда уже не было ни Кирпы, ни Гладия. В клуб пришли аферисты, которые увидели, что команда хорошая и на ней можно нагреть руки. Я им мешал, не давал продавать игроков. Поэтому они меня и уволили. Эти дельцы за год продали 17 футболистов. С тех пор и поныне этой фирмы не слышно. Неизвестно также, куда делись деньги", - вспоминает тренер.

"Мирон Маркевич создал боеспособный коллектив, а после распродажи ему было не по пути с руководством", - подтверждает Езерский.

Уже под руководством Степана Юрчишина "Карпаты" в сезоне-98/99 добрались до финала Кубка (тогда Киев обыграл львовян впервые за 24 месяца), ещё раз поставили на колени "Динамо" в чемпионате (за два года - три победы при одной ничьей в играх Высшей лиги), а также пришли к финишу четвёртыми.

Дела потихоньку шли на спад. Менялись руководители, снова приглашали Маркевича, но результата это не пиносило.

"Руководителем Львовской ОГА снова стал Гладий, - отмечает Маркевич. - Он поговорил со мной, сказал, что у "Карпат" появился новый президент [Дыминский], который будет давать деньги, чтобы возродить клуб. Поверил и вернулся домой в третий раз. Только потом понял, что при этом президенте все разрушается и ничего не строится. Возвращаться во Львов было моей большой ошибкой. В 2001-м и особенно - в 2003-м. Эта ошибка едва не стоила мне карьеры и жизни. К сожалению, повелся на эту авантюру. Обещаний было немало".

Все завершилось вылетом в Первую лигу. А в 2006 году "Карпаты" вернулись в элиту украинского футбола. Вторым заходом пока что наивысшее достижение львовян - два подряд пятых места в период Олега Кононова.