Десна сыграет спарринги с Оболонью-Бровар и Черкащиной

Черниговская "Десна" определилась с двумя ближайшими спарринг-партнёрами после выхода из карантина.

В воскресенье 24 мая команда Рябоконя сыграет с "Оболонью-Бровар". Поединок состоится на УТБ "Оболони" в Буче.

Ну а в понедельник 25 мая "Десна" дома на стадионе имени Гагарина примет "Черкащину". Начало матча запланировано на 14:00.