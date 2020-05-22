Премьер-лига
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Десна сыграет спарринги с Оболонью-Бровар и Черкащиной
Поединки состоятся в воскресенье и понедельник
Черниговская "Десна" определилась с двумя ближайшими спарринг-партнёрами после выхода из карантина.
В воскресенье 24 мая команда Рябоконя сыграет с "Оболонью-Бровар". Поединок состоится на УТБ "Оболони" в Буче.
Ну а в понедельник 25 мая "Десна" дома на стадионе имени Гагарина примет "Черкащину". Начало матча запланировано на 14:00.
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Источник:ФК Черкащина
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