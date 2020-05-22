Санжар: Рестарт 6 июня был бы для Карпат более приемлемым

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о последних новостях из тренировочного лагеря команды.

- Роман Николаевич, как известно, до сих пор не определена дата возобновления чемпионата. Рассматриваются варианты рестарта 30 мая или 6 июня. Отсутствие конкретики каким образом корректирует план подготовки команды?

- Нет, ведь в обоих вариантах необходимо в некоторых аспектах форсировать подготовку. Сказал бы даже, что рестарт сезона 6 июня для "Карпат" был бы более приемлемым, ведь наша команда едва ли не позже всех участников УПЛ возобновила тренировки после выхода из карантина. В нашем случае дополнительная неделя подготовки точно не будет лишним.

- Какая кадровая ситуация в команде?

- Не приступил к тренировкам пока наш капитан, Дмитрий Клец. Трудно назвать точные сроки его возвращения в обойму, но хочется быть оптимистом - если восстановление будет проходить эффективно, в поединке с "Днепром-1" надеемся видеть Дмитрия в основной обойме.