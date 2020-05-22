  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санжар: Рестарт 6 июня был бы для Карпат более приемлемым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санжар: Рестарт 6 июня был бы для Карпат более приемлемым

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты вышли из карантина одними из последних в УПЛ

Санжар: Рестарт 6 июня был бы для Карпат более приемлемым
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о последних новостях из тренировочного лагеря команды.

- Роман Николаевич, как известно, до сих пор не определена дата возобновления чемпионата. Рассматриваются варианты рестарта 30 мая или 6 июня. Отсутствие конкретики каким образом корректирует план подготовки команды?

- Нет, ведь в обоих вариантах необходимо в некоторых аспектах форсировать подготовку. Сказал бы даже, что рестарт сезона 6 июня для "Карпат" был бы более приемлемым, ведь наша команда едва ли не позже всех участников УПЛ возобновила тренировки после выхода из карантина. В нашем случае дополнительная неделя подготовки точно не будет лишним.

- Какая кадровая ситуация в команде?

- Не приступил к тренировкам пока наш капитан, Дмитрий Клец. Трудно назвать точные сроки его возвращения в обойму, но хочется быть оптимистом - если восстановление будет проходить эффективно, в поединке с "Днепром-1" надеемся видеть Дмитрия в основной обойме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпаты

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...