Нанни: Сколько в Динамо мне дали времени, столько я и забил

Бывший форвард "Динамо" Роберто Нанни высказался относительно своих шансов в своем бывшем клубе и отмел высказывания, которые часто называли его худшим трансфером в истории киевского клуба.

"Я не читаю украинскую прессу. Даже мое имя вашими буквами пишется иначе. Да, были большие ожидания, но если бы я сыграл два-три сезона и ничего бы не забил, тогда можно было бы так говорить. Сколько мне дали времени, столько я и забил.

Да, можно было улучшить статистику. Но как ее можно улучшить, если ты не играешь? Люди не знают, что происходит внутри команды и клуба", — считает Нанни.

Напомним, что в "Динамо" Нанни перешел в 2003 году и в сумме сыграл за киевскую команду один матч и забил один гол, после чего отправился по арендам.