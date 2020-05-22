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Нанни: Сколько в Динамо мне дали времени, столько я и забил

Премьер-лига
(1 голосов)

Аргентинец не согласен с критикой

Нанни: Сколько в Динамо мне дали времени, столько я и забил
Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Роберто Нанни высказался относительно своих шансов в своем бывшем клубе и отмел высказывания, которые часто называли его худшим трансфером в истории киевского клуба.

"Я не читаю украинскую прессу. Даже мое имя вашими буквами пишется иначе. Да, были большие ожидания, но если бы я сыграл два-три сезона и ничего бы не забил, тогда можно было бы так говорить. Сколько мне дали времени, столько я и забил.

Да, можно было улучшить статистику. Но как ее можно улучшить, если ты не играешь? Люди не знают, что происходит внутри команды и клуба", — считает Нанни.

Напомним, что в "Динамо" Нанни перешел в 2003 году и в сумме сыграл за киевскую команду один матч и забил один гол, после чего отправился по арендам.

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В статье: Динамо (Киев) Роберто Нанни Подзабытые участники УПЛ
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (6)
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Algrab (Костопiль)
23.05.2020 в 00:08
сєпарня розгавкалася...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2020 в 23:45
100%-й результат!
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+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
22.05.2020 в 23:27
а можливо справа була в самому футболістові і в його відношенні до футболу?
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+1
-1
kapkan (Луганск)
22.05.2020 в 23:17
Никто из тренеров, получается в него не верил, за то в Деревянного Беседина все тренера верят и видят перспективу..
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+1
-1
kapkan (Луганск)
22.05.2020 в 22:42
Не в ту команду в Украине ты пошел!!!
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0
-1
kapkan (Луганск)
22.05.2020 в 22:39
Андреа брали, молодого сборника и загубили, так что у Нани 2-е место.
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0
-1


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