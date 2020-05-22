Бущан: Все соскучились по официальным играм

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал ничью в контрольном матче с "Рухом" (0:0).

- Впечатления положительные. Хорошо, что наконец провели контрольную игру. Я сыграл на поле тайм, в принципе, своими действиями доволен, но еще есть над чем работать и мне и команде. Думаю, за счет игр наберем оптимальные кондиции и к чемпионату подойдем в нужной форме.

- Что скажете о сопернике?

- Мне понравилась эта команда. Видно, что у них есть рисунок игры и желание. В их составе есть хорошие футболисты. Для спарринг-партнера и будущего участника УПЛ - очень хорошая команда. Думаю, у нас еще будут впереди спарринги, ведь тренировок не всегда достаточно.

- Что было самым важным в этом поединке? Ведь результат, как известно, в контрольных играх не на первом месте.

- Все связано. Почувствовать взаимосвязи, наиграть комбинации и через игру готовиться к чемпионату. Желательно также не получить травму, ну и результат никто не отменял. Тренировки — это одно, а матчи – совсем другое.

- Как вратари готовятся к возобновлению чемпионата? Вы работаете вместе с остальными игроками?

- Уже порядка 10 дней работаем все вместе, в группе. И наши задания никак не отличаются от тех, что были ранее. Что было до карантина, над тем работаем и сейчас.

- Как чувствуете, уже набрали оптимальные кондиции или еще не успели?

- Вратарям в этом плане проще. Я чувствую себя хорошо и жду официальных игр. Только они покажут, насколько мы готовы. Конечно, карантин наложил свой отпечаток, его влияние чувствует весь мир, а не только мы. Футболисты никак не отличаются от обычных людей. Думаю, из-за карантина у каждого в жизни много поменялось, эти изменения коснулись и спорта.

- Предварительно 6 июня - матч с"Шахтером". Уже в предвкушении этого поединка?

- Разумеется, мы все, футболисты и болельщики, с нетерпением ждем возобновления чемпионата. Так получилось, что первый матч у нас с "горняками", не сомневаюсь, что за официальными играми соскучились все.