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Санжар: Ультиматумов руководству не было, все решилось в форме цивилизованного общения
Тренер уверяет, что клуб выходит из экономического кризиса
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал недавнюю информацию от СМИ, что финансирование клуба возобновилось лишь после ультиматума от игроков команды и тренера.
"Перед возвращением из карантина у нас накопилось немало серьезных вопросов, но решались они отнюдь не в ультимативной форме, а в форме цивилизованного общения. Конструктивно искали выход из ситуации, и нашли его, не прибегая ни к каким так называемым "ультиматумам". Ситуация стабилизируется, поэтому уверяю - наши мысли сосредоточены исключительно на рабочем процессе и качественной подготовке к возобновлению чемпионата", - сказал Санжар.
Напомним, что "Карпаты" на данный момент находятся на последнем месте в турнирной таблице, при этом клуб в этом сезоне испытывает серьезные финансовые проблемы.