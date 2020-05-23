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Санжар: Ультиматумов руководству не было, все решилось в форме цивилизованного общения

Премьер-лига
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Тренер уверяет, что клуб выходит из экономического кризиса

Санжар: Ультиматумов руководству не было, все решилось в форме цивилизованного общения
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Главный тренер "Карпат" Роман Санжар прокомментировал недавнюю информацию от СМИ, что финансирование клуба возобновилось лишь после ультиматума от игроков команды и тренера.

"Перед возвращением из карантина у нас накопилось немало серьезных вопросов, но решались они отнюдь не в ультимативной форме, а в форме цивилизованного общения. Конструктивно искали выход из ситуации, и нашли его, не прибегая ни к каким так называемым "ультиматумам". Ситуация стабилизируется, поэтому уверяю - наши мысли сосредоточены исключительно на рабочем процессе и качественной подготовке к возобновлению чемпионата", - сказал Санжар.

Напомним, что "Карпаты" на данный момент находятся на последнем месте в турнирной таблице, при этом клуб в этом сезоне испытывает серьезные финансовые проблемы.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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