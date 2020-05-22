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Львов в результативном спарринге обыграл Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Сине-золотые львы обыграли соседей

Львов в результативном спарринге обыграл Минай
Новина українською

ФК "Львов" в рамках подготовки к рестарту сезона провел свой первый спарринг.

В пятницу 22 мая львовяне сыграли на выезде с перволиговским "Минаем".

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу представителя Премьер-лиги.

Минай – Львов 2:3

Голы: 1:0 Стасюк (20), Нуриев (73, пен) – Алваро (44), Шина (70), Ренан (85)

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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