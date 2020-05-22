Премьер-лига
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Львов в результативном спарринге обыграл Минай
Сине-золотые львы обыграли соседей
ФК "Львов" в рамках подготовки к рестарту сезона провел свой первый спарринг.
В пятницу 22 мая львовяне сыграли на выезде с перволиговским "Минаем".
Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу представителя Премьер-лиги.
Минай – Львов 2:3
Голы: 1:0 Стасюк (20), Нуриев (73, пен) – Алваро (44), Шина (70), Ренан (85)
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